Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 20/1/2026 - XSBL 20/1

XSBL 20/1. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 20/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 20/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 20/1/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 20/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ khách hàng trúng thưởng. Nếu xảy ra tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 20/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.