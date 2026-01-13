Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 13/1/2026 - XSBL 13/1

XSBL 13/1. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 13/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 13/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 13/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng.

