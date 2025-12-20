Trực tiếp chung kết Miss Cosmo 2025: Phương Linh có cơ hội thắng trên sân nhà?

(VTC News) -

Xem trực tiếp chung kết Miss Cosmo 2025:

Chung kết Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế) diễn ra tại TP.HCM. Tại vòng thi quyết định, các thí sinh sẽ trải qua những màn trình diễn để chọn Top 21, Top 10, Top 5. Hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào phần thi hùng biện trước khi ban giám khảo công bố ngôi vị hoa hậu và á hậu.

Trước thềm chung kết, nhiều bảng xếp hạng uy tín đưa ra dự đoán về kết quả cuộc thi. Theo chuyên trang Missosology, người đẹp Mỹ là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất. Theo sau đó là Philippines, Brazil, Ấn Độ, Peru... Những ứng viên được đánh giá cao nhờ hình thể, kỹ năng trình diễn, hoạt động xã hội và học vấn. Đại diện Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 11.

Chuyên trang Missosology đưa ra bảng dự đoán cuối cùng.

Đại diện của Việt Nam tại Miss Cosmo 2025 là Nguyễn Hoàng Phương Linh. Là đại diện chủ nhà, người đẹp giữ được phong độ ổn định từ đầu cuộc thi đến nay.

Trong bức tranh khốc liệt của mùa giải năm nay, Phương Linh được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở chung kết, thậm chí là làm nên kỳ tích nếu đăng quang trên sân nhà.

Phương Linh là đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025.

Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh năm 1999 tại TP.HCM, cao 1m75 với số đo 87-65-91 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Washington với GPA 3.6/4.0 và hoàn thành chương trình cao đẳng Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh từng làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới và hiện là chuyên viên tuân thủ tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam.

Năm 2025, Phương Linh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 (Miss Cosmo Vietnam). Bên cạnh kỹ năng trình diễn, cô đặc biệt chú trọng dự án cộng đồng “Line2Life”, nâng cao sức khỏe tinh thần cho giới trẻ, cung cấp kiến thức cơ bản về các rối loạn tâm lý và kỹ thuật sơ cứu tinh thần.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực.

Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời khẳng định sức hút qua làn sóng truyền thông sôi động, thu hút sự quan tâm của khán giả và báo chí quốc tế.