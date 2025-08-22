Việt Nam tiếp tục là quốc gia đăng cai Miss Cosmo 2025

(VTC News) -

Tại buổi giới thiệu Miss Cosmo 2025 vào chiều 22/8, Ban tổ chức công bố Việt Nam tiếp tục được chọn là quốc gia đăng cai mùa giải thứ hai. Với vai trò này, Việt Nam không chỉ khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè năm châu.

Với chủ đề “Rising Dragon” lấy cảm hứng từ biểu tượng Rồng, Miss Cosmo 2025 muốn gửi gắm thông điệp phụ nữ không chỉ tỏa sáng mà còn khẳng định bản lĩnh trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ về ý nghĩa chủ đề, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Việt Nam được biết đến là 'miền đất của rồng xanh' và người Việt tự hào là 'Con Rồng cháu Tiên'. Vì thế, tôi tin rằng Miss Cosmo 2025 sẽ là nơi vẻ đẹp cất cánh cùng bản lĩnh và tầm ảnh hưởng".

Dàn người đẹp sẽ đến Việt Nam tranh ngôi vị cao nhất.

Theo đó, Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra từ tháng 11/2025 với chuỗi hoạt động văn hóa, thời trang, du lịch tại nhiều tỉnh, thành. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025.

Đêm chung kết được tổ chức ngày 20/12/2025 tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM). Cuộc thi sẽ theo format mới “Cosmo Beauty & Music Festival”, kết hợp thi nhan sắc và đại nhạc hội ngoài trời, dự kiến thu hút 20.000 khán giả. Kênh AXN sẽ phát sóng toàn cầu.

Người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng gồm vương miện "Impactful Crown" luân lưu sử dụng trong 1 năm đương nhiệm, 100.000 USD tiền mặt, bằng chứng nhận, căn hộ, xe hơi, lưu trú tại hệ thống nghỉ dưỡng và golf tiêu chuẩn quốc tế cùng nhiều quà tặng giá trị và dịch vụ cao cấp khác.

Sau đăng quang, tân hoa hậu sẽ sinh sống và làm việc chính tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm. Á hậu cũng sẽ đồng hành trong nhiều hoạt động cùng hoa hậu trong thời gian nhiệm kỳ.

Hoa hậu Phương Linh là đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2025.

Miss Cosmo là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do UniMedia sáng lập và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2024. Được vận hành bởi tổ chức Miss Cosmo, cuộc thi hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng trao quyền dành cho phụ nữ và tạo nên ảnh hưởng tích cực.

Ở mùa giải đầu tiên, Miss Cosmo đã tạo dấu ấn với sự góp mặt của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời khẳng định sức hút qua làn sóng truyền thông sôi động, thu hút sự quan tâm của khán giả và báo chí quốc tế.

Miss Cosmo 2024 khép lại với chiến thắng thuyết phục của Ketut Permata Juliastrid đến từ Indonesia. Trong nhiệm kỳ, nàng hậu đã đặt chân đến nhiều quốc gia như Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào,... để thực hiện các dự án giao lưu văn hóa.