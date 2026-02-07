Trực tiếp bóng đá Wolves 0-0 Chelsea: Palmer đá chính

Trận Wolves vs Chelsea thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 22h hôm nay 7/2 trên sân vận động Molineux (Wolverhampton, Anh). Trọng tài là Jarred Gillet.

Hậu vệ Toti Gomes của Wolves vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo, trong khi Emmanuel Agbadou và Jhon Arias đều sắp hoàn tất việc chuyển nhượng rời CLB.

Tuy nhiên, Ladislav Krejci đã trở lại tập luyện trong tuần này và đủ thể trạng để được lựa chọn cho trận đấu cuối tuần sau khi vắng mặt ở thất bại trước Bournemouth gần nhất. Anh dự kiến sẽ đá cặp cùng Yerson Mosquera và Santiago Bueno trong hàng thủ ba người.

Tân binh Armstrong, người đã ghi 11 bàn tại Championship cho Southampton mùa này, sẽ cạnh tranh suất đá chính trên hàng công với Hwang Hee-chan và Tolu Arokodare, hai cầu thủ mới chỉ ghi tổng cộng ba bàn tại Premier League mùa này.

Chelsea mất Jamie Gittens, Levi Colwill, Tosin Adarabioyo, Romeo Lavia, Dario Essugo (đều chấn thương) và Mykhaylo Mudryk (bị cấm thi đấu). Reece James và Pedro Neto vắng mặt ở thất bại giữa tuần trước Arsenal vì những vấn đề thể lực nhẹ, chưa rõ tình trạng hồi phục.

Sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Arsenal, Cole Palmer và Estevao Willian đều sẵn sàng thi đấu trọn vẹn 90 phút vào cuối tuần này.