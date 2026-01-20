Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, bán kết U23 châu Á 2026

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

U23 Nhật Bản có màn thể hiện tốt hơn so với U23 Hàn Quốc trên hành trình đi đến vòng bán kết. Cùng với U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản chưa thua trận nào tại giải U23 châu Á 2026 (toàn thắng 3 trận vòng bảng, đánh bại U23 Jordan bằng luân lưu ở trận tứ kết).

Trận đấu với U23 Jordan là lời nhắc nhở đúng lúc để U23 Nhật Bản không chủ quan sau những chiến thắng dễ dàng ở vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Go Oiwa phải nhờ tới may mắn mới không thua trước đối thủ biết cách chơi phòng ngự phản công hiệu quả.

U23 Nhật Bản chưa thua trận nào ở vòng chung kết U23 châu Á 2026.

“Tất nhiên, đối thủ sẽ ngày càng mạnh hơn khi chúng tôi tiến sâu hơn. U23 Jordan đã gây ra cho chúng tôi một số vấn đề mà chúng tôi cần phải khắc phục, nhưng phòng ngự không chỉ là nhiệm vụ của các hậu vệ. Chúng tôi phải phòng ngự đồng bộ và tất cả cần giao tiếp tốt hơn", huấn luyện viên trưởng của U23 Nhật Bản nhận định.

Việc U23 Jordan tung ra 10 cú sút trước U23 Nhật Bản có thể mang đến cho U23 Hàn Quốc nhiều gợi ý về cách đối phó với ứng viên vô địch hàng đầu. Tuy nhiên, đội tuyển xứ kim chi cần cải thiện nhiều ở khả năng tấn công để làm được như vậy. Trong 3 trận vòng bảng, tổng số cú sút của U23 Hàn Quốc không đến 10 lần.

“Sau khi phân tích U23 Nhật Bản, chúng tôi cần gây sức ép lên họ, bởi làm như vậy U23 Hàn Quốc có thể phát huy tối đa điểm mạnh của mình là khả năng tấn công", trợ lý huấn luyện viên Lee Kyung-soo của U23 Hàn Quốc nói.

Đội bóng xứ kim chi chật vật trước U23 Lebanon và U23 Iran, trước khi thua U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối. Nếu không nhờ U23 Lebanon cầm hoà U23 Iran, U23 Hàn Quốc không thể có mặt ở vòng đấu này. Điều đó khiến các đàn em của Son Heung-min đối mặt với nhiều chỉ trích.

Dù gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và chuỗi kết quả chưa lý tưởng, U23 Hàn Quốc là đội có chỉ số bàn thua kỳ vọng thấp thứ hai tại giải đấu, chỉ cao hơn U23 Nhật Bản. Điều này cho thấy đội tuyển xứ kim chi chỉ chưa đạt kỳ vọng so với chính họ chứ không phải đội bóng dễ bị đánh bại.