Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs Hong Kong, vòng loại U17 nữ châu Á 2026

Trận U17 nữ Việt Nam đấu với Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra trên sân vận động Bình Dương (TP.HCM) lúc 16h ngày 17/10. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng xếp hạng và giành quyền tham dự vòng chung kết.

Đội hình U17 Việt Nam đấu với Hong Kong (Trung Quốc)

Việt Nam: Nguyễn Dương Phương Nghi (2), Hoàng Thị Giang (3), Phan Thị Thu Phương (7), Trương Thị Thảo Nguyên (8), Nguyễn Thị Linh Chi (9), Nguyễn Thị Minh Ánh (10), Trần Thị Cẩm My (12), Ngô Hải Yến (13), Nguyễn Thị Phương Thảo (15), Lê Thị Hồng Thái (17), Trần Thị An (23).

Hong Kong (Trung Quốc): Wong Hiu Yau Hazel (1), Yao Katelyn (2), Hui King Sum (3), Liu Sin Huen Shelby (5), Lee Hong To (7), Chong Ching Lam (10), Wong Tsz Yiu (11), Mg Mikayla Megan (12), Cheung Ching Yan (13), Cheng Reina Ming Yee (20), Chau Tsz Yuet (23).