Đối thủ phản lưới, tuyển Việt Nam chật vật thắng đội hạng 176 thế giới

(VTC News) -

Việc Nepal mượn sân Thống Nhất (TP.HCM) để tổ chức trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế sân nhà 2 lần liên tiếp trước cùng đối thủ. Tuy nhiên, mặt sân xấu do điều kiện thời tiết lại là một phần nguyên nhân khiến các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phải chật vật để giành 3 điểm.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội bóng vùng Nam Á. Vũng nước trong vòng cấm vô tình ngăn chặn pha xử lý bóng của cầu thủ Nepal trong thế đối mặt thủ môn. Không lâu sau đó, đội tuyển Việt Nam đáp trả bằng bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 5, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Hiểu Minh đánh đầu khiến hậu vệ đối phương lúng túng phản lưới.

Hiểu Minh giúp đội tuyển Việt Nam có bàn thắng.

Bàn thắng mở tỉ số trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam chơi hứng phấn hơn. Phút 11, Nguyễn Tiến Linh đột phá vượt qua 2 hậu vệ đối phương nhưng anh dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang. Trận này, Thành Long và Hoàng Đức tiếp tục làm tốt nhiệm vụ khi Nepal không có bất kì cú dứt điểm nào.

Nửa cuối hiệp 1, Thanh Nhàn một lần nữa sút bóng trúng cột dọc từ vị trí thuận lợi. Đội tuyển Việt Nam rất thiếu may mắn để có thêm bàn thắng ở 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiến hành sự thay đổi người khi Nguyễn Đức Chiến được tung vào sân thay cho Nguyễn Hoàng Đức. Điều chỉnh này không mang đến hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam không còn gây ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương và còn để Nepal đẩy cao đội hình tấn công.

Mọi chuyện dần trở nên đáng báo động khi Nepal bắt đầu làm hàng thủ tuyển Việt Nam chao đảo. Họ có ít nhất 2 pha bóng đối mặt với Trung Kiên nhưng các tiền đạo áo đỏ dứt điểm không tốt. Ngược lại, tuyển Việt Nam cũng sở hữu thời cơ phản công nhưng Hai Long hay Gia Hưng đều bỏ lỡ.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đạt được mục tiêu với chiến thắng 1-0 trước Nepal.

Kết quả: Việt Nam 1-0 Nepal

Ghi bàn

Việt Nam: Suman (phản lưới - 5')

Đội hình Việt Nam đấu với Nepal

Nepal: Kiran Chemjong (16); Sanish Shrestha (2), Suman Shrestha (3), Ananta Tamang (4), Arik Bista (8); Ayush Ghalan (19), Rohan Karki (9), Rohit Chand (23), Anjan Bista (14); Manish Dangi (21), Gillespye Jung Karki (7).

Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Đỗ Duy Mạnh (2), Nguyễn Hiểu Minh (6), Phạm Xuân Mạnh (7); Trương Tiến Anh (5), Nguyễn Hoàng Đức (14), Lê Phạm Thành Long (19), Cao Pendant Quang Vinh (13); Nguyễn Thanh Nhàn (8), Nguyễn Tiến Linh (22), Nguyễn Văn Vĩ (3).