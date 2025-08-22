  • Zalo

Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp V.Leaue 2025-2026 vòng 2

Lịch bóng đáThứ Sáu, 22/08/2025 09:35:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Cập nhật lịch thi đấu, kênh chiếu trực tiếp các trận vòng 2 V.League mùa giải 2025-2026 mới nhất.

Vòng 2 V.League 2025-2026 diễn ra từ tối 22/8 với trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận thứ hai liên tiếp câu lạc bộ Thể Công Viettel đối đầu với một đội bóng ngành công an. Tuần trước, thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov hòa CLB Công an Hà Nội với tỷ số 1-1.

Lịch thi đấu V.League 2025-2026 vòng 2.

Lịch thi đấu V.League 2025-2026 vòng 2.

Cặp đấu đáng chú ý của ngày 23/8 là màn đọ sức giữa CLB Ninh Bình và Thanh Hóa. Đây là màn so tài của 2 huấn luyện viên ngoại mới đến V.League - Gerard Albaladejo của Ninh Bình và Choi Won-kwon của Thanh Hóa.

Vòng đấu thứ hai của mùa giải 2025-2026 khép lại vào ngày Chủ nhật 24/8 khi Becamex TP.HCM chạm trán CLB Công an Hà Nội.

Lịch thi đấu V.League 2025-2026 (vòng 2)

NgàyKênh trực tiếpTrận đấu
22/8FPT Play, HTV Thể thaoThể Công Viettel vs CA TP.HCM
23/8FPT PlayĐà Nẵng vs Hà Tĩnh
FPT Play, TV360Ninh Bình vs Thanh Hóa
FPT Play, TV360, MyTVSLNA vs Nam Định
FPT PlayHải Phòng vs PVF CAND
FPT Play, MyTVHà Nội vs HAGL
24/8FPT Play, HTV Thể thaoBecamex TP.HCM vs CAHN

Các trận đấu của V.League 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và một số nền tảng truyền hình trực tuyến như MyTV, TV360. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao.

Đọc thêm
Tiểu Minh
Bình luận
vtcnews.vn