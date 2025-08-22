Lịch thi đấu, kênh xem trực tiếp V.Leaue 2025-2026 vòng 2

(VTC News) -

Vòng 2 V.League 2025-2026 diễn ra từ tối 22/8 với trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Đây là trận thứ hai liên tiếp câu lạc bộ Thể Công Viettel đối đầu với một đội bóng ngành công an. Tuần trước, thầy trò huấn luyện viên Velizar Popov hòa CLB Công an Hà Nội với tỷ số 1-1.

Lịch thi đấu V.League 2025-2026 vòng 2.

Cặp đấu đáng chú ý của ngày 23/8 là màn đọ sức giữa CLB Ninh Bình và Thanh Hóa. Đây là màn so tài của 2 huấn luyện viên ngoại mới đến V.League - Gerard Albaladejo của Ninh Bình và Choi Won-kwon của Thanh Hóa.

Vòng đấu thứ hai của mùa giải 2025-2026 khép lại vào ngày Chủ nhật 24/8 khi Becamex TP.HCM chạm trán CLB Công an Hà Nội.

Ngày Kênh trực tiếp Trận đấu 22/8 FPT Play, HTV Thể thao Thể Công Viettel vs CA TP.HCM 23/8 FPT Play Đà Nẵng vs Hà Tĩnh FPT Play, TV360 Ninh Bình vs Thanh Hóa FPT Play, TV360, MyTV SLNA vs Nam Định FPT Play Hải Phòng vs PVF CAND FPT Play, MyTV Hà Nội vs HAGL 24/8 FPT Play, HTV Thể thao Becamex TP.HCM vs CAHN

Các trận đấu của V.League 2025-2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn) và một số nền tảng truyền hình trực tuyến như MyTV, TV360. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao.