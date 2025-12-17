Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines, chung kết SEA Games 33 hôm nay

Cập nhật tỷ số
Việt Nam 0-0 Philippines Tiếp tục cập nhật
Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra lúc 19h30 hôm nay 17/12.
Kênh xem trực tiếp: Ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt.
Nhận định Việt Nam vs Philippines (19h30 ngày 17/12)
Đội tuyển Việt Nam gặp lại Philippines ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. Sau khi thua đối thủ này ở vòng bảng, huấn luyện viên Mai Đức Chung cần đưa ra những lựa chọn và quyết định chuẩn xác hơn nữa để không lặp lại sai lầm.
Đội tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch, giữ huy chương vàng SEA Games liên tục từ năm 2017 đến nay. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Philippines có đại diện góp mặt trong trận chung kết của môn bóng đá tại đại hội thể thao Đông Nam Á.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò thi đấu 4 trận, giành 3 chiến thắng trước khi tiến vào trận tranh huy chương vàng. Thất bại duy nhất của Phạm Hải Yến và đồng đội chính là cuộc đối đầu với Philippines ở vòng bảng. Thất bại này mang tới bài học đắt giá cho đội tuyển nữ Việt Nam khi gặp lại đối thủ.
Đội tuyển nữ Việt Nam đủ khả năng kiểm soát trận đấu và vô hiệu hóa được các ngôi sao nhập tịch của đối thủ. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo ra không ít cơ hội nhưng không chuyền hóa được thành bàn thắng, rồi thua từ pha bóng bổng ở cuối trận.
Chất lượng kỹ thuật, chiến thuật của Philippines không thuộc hàng xuất sắc so với mặt bằng Đông Nam Á. Tuy nhiên, thể hình và khả năng tranh chấp, chơi bóng bổng của đội bóng này đánh trực tiếp vào điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam. Do đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải rất cảnh giác để tránh lặp lại sai lầm như ở vòng bảng.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines ở SEA Games
Đội tuyển bóng đá Nữ Việt Nam đấu với Philippines 9 lần tại các kỳ SEA Games. Bóng đá nữ Việt Nam giành được 7 chiến thắng, nhận 2 thất bại trước đối thủ này. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý là cả 2 trận thua đều diễn ra trong thời gian gần đây. Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thất bại thêm một lần trước Philippins ở giải Đông Nam Á.
Sau 7 trận thắng liên tiếp, năm 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần đầu tiên thua Philippines ở đấu trường SEA Games (1-2 ở vòng bảng). Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng (sau đó giành huy chương vàng) trong khi Philippines bị loại sớm.
Đến vòng bảng SEA Games 33, bóng đá nữ Việt Nam lại thua Philippines ở vòng bảng. Như vậy, trong 2 trận đối đầu gần nhất tại đại hội thể thao Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung đều thất bại trước Philippines. Đây cũng là đội bóng Đông Nam Á duy nhất thắng được đội tuyển nữ Việt Nam nhiều hơn 1 trận trong vòng 5 năm qua.
