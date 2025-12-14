Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia: Thanh Nhã đối đầu sao nhập tịch

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia ở trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 chiều nay (14/12). Đối thủ không mạnh nhưng vẫn sở hữu những yếu tố mà các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cần cảnh giác.

Ở những trận đấu quan trọng, Trần Thị Kim Thanh vẫn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí thủ môn. Đối phó với Indonesia có một số cầu thủ nhập tịch ở hàng công, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam có thể cần tới những cầu thủ có chiều cao và tốc độ tốt.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần cảnh giác các ngôi sao nhập tịch của Indonesia để tránh lặp lại sơ suất như khi thua Philippines.

Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My và Trần Thị Hải Linh là các trung vệ được sử dụng ở trận gặp Philippines. Nhìn chung, bộ 3 này chơi tốt trong phần lớn trận đấu, chỉ trừ khoảnh khắc cuối cùng.

Nguyễn Thị Kim Yên và Nguyễn Thị Thanh Nhã đảm bảo khả năng lên công về thủ ở 2 biên. Trong khi đó, nếu Hải Linh được kéo về trung vệ, vị trí của cô ở tuyến giữa có thể được giao lại cho Nguyễn Thị Trúc Hương. Thái Thị Thảo và Ngân Thị Vạn Sự đang có phong độ tốt và không có lý do gì để loại họ ra khỏi đội hình.

Ở hàng công, có lẽ đội tuyển Việt Nam đến lúc này đã quen với việc không có Huỳnh Như. Nguyễn Thị Bích Thuỳ và Phạm Hải Yến là lựa chọn được ưu tiên của HLV Mai Đức Chung.

Đội hình dự kiến của tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn: Trần Thị Kim Thanh;

Hậu vệ: Trần Thị Duyên, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Hải Linh;

Tiền vệ: Nguyễn Thị Kim Yên, Thái Thị Thảo, Trần Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã

Tiền đạo: Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến

Iris de Rouw, Emily Nahon, Felicia de Zeeuw, Claudia Scheunemann, Isa Warps.