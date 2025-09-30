Nhận định, dự đoán tỷ số Kairat đấu với Real Madrid, giải Champions League 2025

(VTC News) -

Trận Kairat đấu với Real Madrid thuộc lượt 2 vòng phân hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 diễn ra lúc 23h45 hôm nay 30/9. Cơ hội thắng của Real Madrid hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, theo dự đoán của siêu máy tính.

Nhận định Kairat đấu với Real Madrid

Kể từ khi thành lập, Kairat mới thi đấu 1 trận ở vòng chính thức của UEFA Champions League. Trong khi đó, Real Madrid là đội bóng thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử Cúp C1 châu Âu. Sự chênh lệch về danh tiếng và trình độ của 2 đội bóng là rất lớn.

Lợi thế duy nhất của Kairat có lẽ là yếu tố sân nhà. Real Madrid phải di chuyển quãng đường lên tới gần 7.000 km để đến làm khách tại Kazakhstan. Chuyến bay kéo dài tới 12 giờ đương nhiên có ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ đội bóng Tây Ban Nha.

Real Madrid đấu với Kairat ở lượt trận thứ 2 của UEFA Champions League.

Kairat thua Sporting Lisbon với tỷ số 1-4 trong màn ra mắt Champions League (là một trong 3 đội thua đậm nhất lượt đầu tiên). Tỷ lệ kiểm soát bóng 36%, cố lần sút chưa bằng 50% đối thủ là những thống kê cho thấy hạn chế về năng lực của đội bóng Kazakhstan khi bước ra sân chơi đẳng cấp cao nhất châu Âu.

Trong khi đó, Real Madrid vừa thua Atletico Madrid 2-5 ở La Liga. Đây là thất bại nặng nhất của Real Madrid trong lịch sử các trận derby. Chạm trán Kairat là cơ hội tốt để đoàn quân của huấn luyện viên Xabi Alonso "trút giận".

Dù chưa đạt đến trạng thái tối ưu về lối chơi và phong độ dưới thời thầy mới, Real Madrid có thành tích không tồi ở đầu mùa giải. Trước khi thua Atletico Madrid, Real Madrid có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.

Dự đoán Kairat vs Real Madrid

Dựa trên thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu, siêu máy tính của Opta nhận định Real Madrid có cơ hội giành chiến thắng lên tới 82,1%. Khả năng Kairat đánh bại được Real Madrid chỉ là 7%. Những con số này hoàn toàn không bất ngờ. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá Real Madrid chấp 2,75.

Về lực lượng, Real Madrid thiếu nhiều nhân tố ở hàng thủ, gồm Dani Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger và Ferland Mendy. Dù vậy, phòng ngự có lẽ không phải vấn đề lớn đối với Real Madrid khi họ gặp đối thủ yếu.

Trong 8 trận đấu mùa này, Real Madrid chỉ 2 lần ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng và đều là các trận sân khách. Họ chưa thắng trận nào với cách biệt trên 3 bàn.

Đội hình dự kiến của Kairat: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kassabulat, Arad; Mrynskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev.

Đội hình dự kiến của Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Carreras, Garcia; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Guler, Vinicius; Mbappe.

Dự đoán tỷ số: Kairat 0-2 Real Madrid.