Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan SEA V.League 2024

(VTC News) -

Trực tiếp chặng 2 SEA V.League 2024: Việt Nam vs Thái Lan

Ngoài nền tảng Youtube, người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam có thể xem trực tiếp các trận đấu trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus.

Chặng 2 giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2024 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 9-11/8, với sự tham gia của 4 đội: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Trận đấu mang tính chất chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h ngày 11/8.