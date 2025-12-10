Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 1-0 Myanmar: Thanh Thúy ngồi ngoài

Ánh Thảo, Nguyễn Uyên thay phiên nhau đảm nhiệm vị trí chủ công của đội tuyển Việt Nam ở trận này, khi Thanh Thúy không ra sân.

Bích Thủy vào sân. Đội tuyển Việt Nam chơi đơn giản, chưa đạt đến trạng thái tốt nhất trong các pha phối hợp nhưng vẫn ghi điểm liên tục.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sớm tạo ra cách biệt lớn. Hai điểm số của Myanmar đều là những pha đánh lỗi hiếm hoi của cầu thủ Việt Nam.

Nhận định Việt Nam vs Myanmar (15h ngày 10/12)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 bằng thử thách nhẹ nhàng. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội đối đầu Myanmar ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Myanmar không phải đối thủ mạnh. Đội bóng này mới 2 lần tham dự SEA Games, trong đó vị trí tốt nhất là xếp hạng 5 chung cuộc ở kỳ đại hội năm 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Myanmar ở trận ra quân.

Ở Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt trội phần còn lại. Myanmar khó tạo ra thử thách lớn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Kể cả khi không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Thị Bích Thủy trong đội hình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn mạnh hơn hẳn.

Nhiệm vụ của Thanh Thúy và đồng đội là giải quyết trận đấu nhanh. Với việc thi đấu 3 trận trong 3 ngày liên tục, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần tối ưu thể lực cho các học trò để hướng tới vòng trong. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là trận chung kết với Thái Lan.