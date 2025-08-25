Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức hôm nay 25/8

Chưa có đơn vị truyền hình nào sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship) 2025 tại Việt Nam. Báo Điện tử VTC News cập nhật trực tiếp diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức diễn ra lúc 17h hôm nay (25/8).

Việt Nam vs Đức (17h ngày 25/8)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra mắt đáng khen tại đấu trường thế giới. Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội có thể hài lòng khi giành chiến thắng trong hiệp đầu tiên trước đội bóng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIVB là Ba Lan. Khiến cho đối thủ đẳng cấp hàng đầu phải thừa nhận họ chơi kém cũng là một thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.

Không có Nguyễn Thị Bích Tuyền trong đội hình, lối chơi của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buộc phải biến hóa hơn. Thanh Thúy phải dồn sức cho nhiệm vụ phòng ngự và tấn công không hiệu quả trước hàng chắn khắc chế đúng điểm mạnh của cô. Ở trận gặp Ba Lan, Vi Thị Như Quỳnh làm tốt nhiệm vụ ghi điểm với những pha xử lý thông minh và linh hoạt.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra mắt đáng nhớ ở giải thế giới.

Dù vậy, khi yếu tố bất ngờ không còn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể khỏa lấp khoảng cách về trình độ so với đối thủ. Người hâm mộ có lẽ cũng không kỳ vọng đội nhà tạo ra cơn địa chấn trước ứng viên vô địch của giải. Đó là hiện thực mà bóng chuyền nữ Việt Nam phải chấp nhận, nhưng không về thế mà họ không có mục tiêu và quyết tâm.

Màn trình diễn trước Ba Lan mang đến cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sự tự tin. Ở trận thứ hai, đối thủ của Thanh Thúy và đồng đội là Đức - đội tuyển xếp hạng 12 thế giới. Dù không mạnh như Ba Lan, đối thủ này vẫn ở trình độ cao hơn so với bóng chuyền nữ Việt Nam. Giành được ít nhất 1 set thắng, hoặc giằng co đến điểm 20 trong mỗi hiệp có thể là mục tiêu phù hợp cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt.