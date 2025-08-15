Trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Chile, giải U21 thế giới 2025

(VTC News) -

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và U21 Chile diễn ra lúc 20h. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền vào chung kết phân hạng 17-18. Nếu thất bại, U21 Việt Nam sẽ thi đấu trận phân hạng 19-20.

Trước khi đấu với U21 Chile, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vượt qua U21 Ai Cập ở vòng tứ kết nhánh 17-24. Dù không có chủ công Đặng Thị Hồng, U21 Việt Nam vẫn giành chiến thắng thuyết phục sau 4 hiệp với các tỷ số 25-16, 26-24, 22-25, 25-20.

Lê Thùy Linh và Bùi Thị Anh Thảo đảm đương nhiệm vụ ghi điểm thay tay đập chủ lực phải ngồi ngoài. Cả 2 vận động viên ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đều chạm mốc 20 điểm trong trận thắng Ai Cập.

Chưa rõ lý do VĐV Việt Nam bị loại

Tính đến ngày 15/8, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) chưa công bố hay thông báo đến riêng đội tuyển U21 Việt Nam lý do dẫn đến kết luận một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của FIVB để xác thực thông tin khai sinh của vận động viên và tiếp tục làm việc trên góc độ pháp lý.

Theo điều lệ giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, lý lịch VĐV phải được chứng thực bằng giấy khai sinh, hoàn tất trước giải và chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật 1 ngày trước trận ra quân.

Đội tuyển U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải U21 thế giới.

Ngày 11/8, một ngày trước lượt trận cuối vòng bảng, ban huấn luyện U21 nữ Việt Nam báo VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba vận động viên, bao gồm giấy khai sinh bản gốc và mẫu máu, nước tiểu. VFV thực hiện dịch thuật và gửi sang FIVB.

Trong hồ sơ, hầu hết thông tin đều trùng khớp với đăng ký. Riêng 2 vận động viên có thông tin về thời điểm làm thủ tục khai sinh muộn so với ngày sinh. Cụ thể, một vận động viên được làm khai sinh chậm 1 năm, người còn lại chậm 2 năm.

Điều này dẫn tới việc 2 vận động viên nói trên vắng mặt ở trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và Puerto Rico ở lượt trận cuối vòng bảng (diễn ra hôm 12/8). Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cơ quan này bất ngờ thông báo rằng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu, đồng thời tước quyền thi đấu vòng 1/8 của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.