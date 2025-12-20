Trực tiếp bế mạc SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn

(VTC News) -

Lễ bế mạc SEA Games 33 dự kiến diễn ra tại sân vận động Rajamangala từ 19h hôm nay 20/12. Phần quan trọng nhất của lễ bế mạc là nghi thức chuyển giao cờ đăng cai SEA Games từ Thái Lan sang nước chủ nhà tiếp theo của đại hội - Malaysia. Sau đó, phái đoàn Malaysia sẽ có buổi trình diễn ngắn với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Marsha Milan, Amir Jahari và Mimifly.

Những sự cố xảy ra trong lễ khai mạc từng khiến ban tổ chức SEA Games 33 chịu nhiều chỉ trích. Chính vì vậy, công tác tổ chức và từng chi tiết trong chương trình biểu diễn của lễ bế mạc cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm với câu hỏi: Liệu có thêm sai sót nào xảy ra?.

Lễ bế mạc SEA Games diễn ra tối 20/12 tại Bangkok, Thái Lan.

Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cam kết lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức chỉn chu. Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm triệt để từ những sai sót nghiêm trọng ở lễ khai mạc - trong đó có việc sử dụng sai bản đồ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Lễ bế mạc SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một chương trình ấn tượng, đậm chất cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Thái Lan và công nghệ trình diễn hiện đại. Mặc dù các tiết mục cụ thể vẫn được giữ bí mật, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một “bữa tiệc nghệ thuật” hoành tráng để khép lại đại hội.

Bảng tổng sắp SEA Games 33 chung cuộc

Tính đến ngày 20/12 bế mạc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với thành tích 87 HCV, 81 HCB và 110 HCĐ (tổng 278 huy chương). Trong danh sách đầy đủ các vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, các môn điền kinh, vật và bắn súng đóng góp nhiều nhất.

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 233 154 108 495 2 Indonesia 91 111 131 333 3 Việt Nam 87 81 110 278 4 Malaysia 57 57 117 231 5 Singapore 52 61 87 200 6 Philippines 50 73 153 276 7 Myanmar 3 21 46 70 8 Lào 2 9 27 38 9 Brunei 1 3 5 9 10 Timor Leste 0 1 7 8

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ ở các cự ly chạy trung bình (3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m). Cô giữ kỷ lục vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất (tổng cộng 15 lần về nhất, tất cả đều là nội dung cá nhân).

Vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là Trịnh Thu Vinh (2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội). Cô thiết lập 3 kỷ lục tại đại hội lần này (trong đó có 2 kỷ lục ở nội dung đồng đội).

Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) là vận động viên giành nhiều huy chương nhất (9) nhưng phải đến ngày thi đấu cuối cùng cô mới có tấm huy chương vàng đầu tiên (nội dung tiếp sức nam nữ 4x1.500m bơi đường dài mặt nước mở).

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games lần thứ ba trong 4 kỳ đại hội gần nhất.

Đội tuyển vật tham dự SEA Games 33 với 12 vận động viên, tỷ lệ đoạt huy chương là 100%. Trong đó, có 10 đô vật giành huy chương vàng.