Xác định huy chương cuối cùng của đoàn Việt Nam ở SEA Games 33

(VTC News) -

Đội tuyển cầu mây là đại diện cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Ở chung kết nội dung regu nam (đội 3 người), các vận động viên Việt Nam gồm Ngô Thanh Long, Vương Minh Châu và Đầu Văn Hoàng thua đội Malaysia sau 2 hiệp đấu với các tỷ số 15-9, 15-9.

Kết thúc SEA Games 33, đội tuyển cầu mây Việt Nam giành được 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Chức vô địch duy nhất đến ở nội dung đội 4 nam với sự góp mặt của các vận động viên Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Huỳnh Ngọc Sang, Vương Minh Châu.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam thắng Thái Lan ở bán kết rồi thua Malaysia ở chung kết.

Hôm nay 20/12 là ngày cuối cùng của SEA Games 33. Trước khi lễ bế mạc diễn ra tại sân vận động Rajamangala, đại hội vẫn còn 2 môn thi đấu. Ngoài cầu mây, đoàn Việt Nam có 4 vận động viên thi đấu chung kết nội dung tiếp sức 4x1.500m môn bơi đường dài mặt nước mở.

Đội Việt Nam gồm Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh về nhất và giành huy chương vàng cuối cùng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Đầy đủ danh sách VĐV Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Như vậy, kết thúc SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 87 huy chương vàng. Cộng thêm 3 huy chương vàng ở các môn biểu diễn là võ thuật tổng hợp (MMA) và kéo co (đều không được tính vào bảng tổng sắp), đoàn Việt Nam có thể tạm coi là hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu (90 huy chương vàng).

Vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là Trịnh Thu Vinh (2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội). Cô thiết lập 3 kỷ lục tại đại hội lần này (trong đó có 2 kỷ lục ở nội dung đồng đội).

Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) là vận động viên giành nhiều huy chương nhất (9) nhưng phải đến ngày thi đấu cuối cùng cô mới có tấm huy chương vàng đầu tiên (nội dung tiếp sức nam nữ 4x1.500m bơi đường dài mặt nước mở).

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ ở các cự ly chạy trung bình (3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m). Cô giữ kỷ lục vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất (tổng cộng 15 lần về nhất, tất cả đều là nội dung cá nhân).

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games lần thứ ba trong 4 kỳ đại hội gần nhất.

Đội tuyển vật tham dự SEA Games 33 với 12 vận động viên, tỷ lệ đoạt huy chương là 100%. Trong đó, có 10 đô vật giành huy chương vàng.