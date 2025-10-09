Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Liên (người chụp bức hình), sống tại xã Vân Nham (Lạng Sơn), cho biết chị là mẹ 2 trong 5 em nhỏ, 3 em còn lại là cháu của chị. Trong đó, cháu lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tháng.

Ngày 7/10, nhà chị Liên ngập lên đến nóc, chị phải dẫn con, cháu sang nhà hàng xóm trú tạm. Vì nước dâng nhanh, trước khi đi, chị chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo, không kịp chuẩn bị đồ ăn, thức uống hay bất kỳ nhu yếu phẩm nào. Hiện tại, đồ đạc ở nhà cũng đã chìm trong biển nước.

5 đứa trẻ ở xã Vân Nham ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ tiếp tế.

Đến sáng 8/10, nhà hàng xóm ngập nặng hơn, nước gần tràn đến chỗ ngủ nên chị cho 5 em nhỏ lên mái nhà tránh lũ. Không có điện, điện thoại hết pin, chị Liên không có cách nào liên lạc với bên ngoài, chỉ biết nhờ người thân đăng bài lên mạng xã hội nhờ trợ giúp.

“Chỗ nghỉ khá chật chội, các con thì đói bụng vì tối qua chỉ ăn mì tôm, nghe thấy tiếng thuyền cứu hộ nên tôi cùng các con lên mái nhà ngồi chờ nhận tiếp tế”, chị Liên kể.

Theo chị Liên, từ sáng sớm đã thấy xe cứu hộ đi qua khu vực gần đó, nhưng nước chảy xiết nên lực lượng không thể tiếp cận. Sau đó, trực thăng được điều đến, khoảng 11h, gia đình chị Liên và hàng xóm đã nhận được nhu yếu phẩm bao gồm lương khô, bánh mì, nước lọc và sữa.

“Nhận được tiếp tế chúng tôi mừng lắm, chỉ thương cháu tôi mới 5 tháng tuổi, chưa uống được sữa tươi, không có sữa bột nên cháu quấy khóc mãi”, chị bày tỏ.

Nhiều ngôi nhà ở xã Vân Nham bị cô lập do ngập lụt.

Chị Liên cho biết hiện ở khu vực chị sống, nước đang rút dần nhưng vẫn còn chảy xiết. Chị và 5 em nhỏ đã trở lại căn phòng trong nhà hàng xóm để nghỉ ngơi.

“Nước ngập thế này tôi cũng không dám cho các cháu di chuyển sang nơi khác, chỉ đành cố thủ ở đây chờ nước rút thôi”, chị Liên nói.

Lạng Sơn là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến gần 3.000 nhà dân bị cô lập, ngập úng từ 30 cm đến 2 m. Nhiều xã, phường mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông.

Sáng 8/10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 trực thăng đi cứu trợ người dân vùng lũ cô lập tại Lạng Sơn và Cao Bằng.

Hai trực thăng Mi-171 và Mi-17 thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), chở theo khoảng 4 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp tế khẩn cấp cho người dân bị cô lập trong lũ tại xã Vân Nham và Yên Bình (Lạng Sơn).