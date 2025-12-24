Trợ lý HLV Kim Sang-sik: 'Sức mạnh của bóng đá Việt Nam thật đáng kinh ngạc'

(VTC News) -

Ngày 24/12, ông Yoon Dong-hun, một trong số các trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi cùng bóng đá Việt Nam khép lại một năm đại thành công với 3 chức vô địch. Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, ông không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các đội tuyển Việt Nam.

“Ba chức vô địch trong một năm! Chúng tôi đã làm được!”, vị trợ lý người Hàn Quốc mở đầu bằng niềm vui vỡ òa. Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đồng hành và góp phần vào những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup, U23 Đông Nam Á, SEA Games trong cùng 1 năm. Chưa từng có đội tuyển nào của khu vực Đông Nam Á làm được điều này. Đặc biệt hơn, các chức vô địch đều giành được sau chiến thắng chính chủ nhà tại chung kết.

HLV Kim Sang-sik và các trợ lý trong ban huấn luyện.

Theo trợ lý HLV Kim Sang-sik, sức mạnh và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam là điều hết sức phi thường. Ông bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ - những người đã chiến đấu không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn tới HLV trưởng Kim Sang-sik, toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ vì sự tin tưởng và nỗ lực không ngừng.

“Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc hồi hộp, háo hức khi lần đầu đến đây làm huấn luyện viên vào năm ngoái – và cả những giây phút vỡ òa khi sự phấn khích ấy chuyển thành tiếng reo hò chiến thắng.

Sức mạnh nội tại của bóng đá Việt Nam thật sự đáng kinh ngạc. Tôi tự hào về các cầu thủ – những người đã chiến đấu không bỏ cuộc đến cùng. Xin cảm ơn thầy Kim và toàn bộ đội ngũ ban huấn luyện, hỗ trợ – những người đã cùng tôi đổ mồ hôi trên hành trình này. Và trên hết, hành trình này sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi tiếng hò reo lấp kín khán đài của người hâm mộ Việt Nam. Tất cả những điều này đã làm nên chiến thắng.

Được cùng viết tiếp một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam, được góp mặt trong dòng chảy của lịch sử ấy – đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Tôi thật sự biết ơn và sẽ luôn mang Việt Nam trong trái tim mình", ông Yoon Dong-hoon viết.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận hợp đồng của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn thời hạn đến năm 2027, hết Asian Cup. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết ông đang hạnh phúc với công việc hiện tại cùng bóng đá Việt Nam.