U22 Việt Nam vô địch, báo Hàn Quốc ca ngợi 'phép màu Kim Sang-sik'

(VTC News) -

Sau đêm chung kết nghẹt thở giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại Rajamangala tối 18/12, không chỉ người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc mà truyền thông Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik, người đứng sau thành tích lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 2025.

Trong bài viết với tiêu đề "Việt Nam chinh phục SEA Games, lập kỳ tích vô địch 3 giải liên tiếp", trang News1 cho rằng chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan là nhờ sự trở lại của “phép màu Kim Sang-sik”. Theo tờ báo này, cú lội ngược dòng của U22 Việt Nam mang về tỉ số 3-2 sau hiệp phụ cho thấy dấu ấn rõ nét của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik hoàn tất cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử khu vực. (Nguồn: News1)

“Tưởng như mọi thứ đã khép lại, nhưng U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Kim Sang-sik đã có cú lội ngược dòng mạnh mẽ”, News1 bình luận. Tờ báo nhấn mạnh ba bàn thắng liên tiếp của U22 Việt Nam không chỉ đảo ngược cục diện trận đấu, mà còn đưa bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games sau quãng chờ đợi kéo dài bốn năm, kể từ lần cuối năm 2021.

Truyền thông Hàn Quốc cũng dành nhiều mỹ từ cho hành trình hoàn hảo của HLV Kim Sang-sik trong năm 2025. Edaily nhận định ông là “người đã nhanh chóng biến bóng đá Việt Nam thành thế lực số một Đông Nam Á” khi cùng bóng đá Việt Nam hoàn tất cú ăn ba chưa từng có trong lịch sử khu vực.

"Trong vòng chưa đầy một năm, chiến lược gia sinh năm 1976 đã lần lượt dẫn dắt Việt Nam vô địch ASEAN Cup cùng đội tuyển quốc gia, đăng quang tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành HCV SEA Games 33".

U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games 2025. (Nguồn: VFF)

Edaily còn nhấn mạnh đây là thành tích mà ngay cả HLV Park Hang-seo, biểu tượng của giai đoạn hoàng kim trước đó, cũng chưa từng đạt được. Điều này càng khiến cái tên Kim Sang-sik được nhắc đến nhiều hơn trên mặt báo Hàn Quốc với sự ngưỡng mộ rõ rệt.

Bên cạnh những lời ca ngợi dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc, báo chí Hàn cũng dành nhiều dòng tán dương tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam. Tờ Sports Seoul cho rằng quyết định thay người táo bạo đầu hiệp hai, bàn rút ngắn tỷ số của Đình Bắc, pha gỡ hòa của Phạm Lý Đức và cú dứt điểm quyết định của Thanh Nhàn trong hiệp phụ được xem là minh chứng cho bản lĩnh và niềm tin mà HLV Kim Sang-sik đã truyền cho đội bóng.