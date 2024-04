Triều Tiên cảnh báo Mỹ và đồng minh sẽ gặp nguy hiểm nếu đe dọa Bình Nhưỡng

Theo bà Kim Yo Jung, lý do căng thẳng trong khu vực luôn âm ỉ chính là bởi các cuộc tập trận quân sự mà Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành nhằm vào Triều Tiên mỗi tuần. Năm nay, Mỹ cùng các đồng minh đã tổ chức hơn 80 cuộc tập trận, Hàn Quốc đã thực hiện hơn 60 cuộc tập trận.

Bà Kim Yo Jong. (Ảnh: KCNA)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng năng lực quân sự áp đảo và mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình, cũng như hoà bình trong khu vực. Nếu Mỹ tiếp tục cùng các đồng minh thể hiện sức mạnh và đe doạ an ninh đất nước chúng tôi, an ninh của các quốc gia này sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn”, bà Kim Yo Jong cho biết.

Bà Kim Yo Jung cho rằng một số cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh nhằm mục đích mô phỏng “kịch bản chiến tranh hạt nhân” nhằm vào Triều Tiên. Theo bà Kim Yo Yung, nếu Hàn Quốc sử dụng vũ khí chống lại Triều Tiên, nước này “sẽ bị đánh bại ngay lập tức”.