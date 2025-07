Bắt một nhà báo tội cưỡng đoạt tài sản ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 1/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị khởi tố, bắt tạm giam Trần Tiến Đạt - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ của một tạp chí và Nguyễn Doãn Long về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự .

Trần Tiến Đạt tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực báo chí, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số nhà báo, phóng viên có biểu hiện tiêu cực, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; lợi dụng hoạt động báo chí để sách nhiễu, gây áp lực, vòi vĩnh, đe dọa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để trục lợi.

Những hành vi trên gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường hoạt động báo chí, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập án để tổ chức xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định.

Khám xét tại nhà Trần Tiến Đạt.

Sau một thời gian thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến nay, Cơ quan An ninh An ninh điều tra Công an tỉnh đã có đủ tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đạt và Nguyễn Doãn Long về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trần Tiến Đạt (SN 1993, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) là Phó Văn phòng đại diện một tạp chí tại khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian qua, lợi dụng hoạt động báo chí, Trần Tiến Đạt đã ghi hình nhiều phương tiện vận tải, sau đó liên hệ để đe dọa các doanh nghiệp, yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ánh.

Với thủ đoạn trên, Trần Tiến Đạt đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Trần Tiến Đạt về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Một số giấy tờ tài liệu công an thu giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Công an thông báo Cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nào là bị hại của Trần Tiến Đạt thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại điều tra viên Nguyễn Hồng Sơn: 0987.428.009.