Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm kéo dài thời gian mở cửa đến 15/9

(VTC News) -

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn văn hóa – lịch sử.

Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đến hết ngày 15/9, thay vì kết thúc ngày 5/9 như kế hoạch ban đầu.

Với diện tích gần 260.000 m² cả trong nhà và ngoài trời, triển lãm được thiết kế mở, đa tầng, chia thành ba phân khu lớn.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ mở cửa đến ngày 15/9.

Nhà triển lãm Kim Quy là Khu trưng bày khái quát Việt Nam – Hành trình đến kỷ nguyên mới tái hiện thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời giới thiệu văn hóa 54 dân tộc, sản vật ba miền và các công trình kiến trúc tiêu biểu. Điểm nhấn đặc biệt là không gian 95 năm cờ Đảng soi đường, cùng khu trưng bày “Tỉnh giàu nước mạnh” thể hiện bản sắc, thành tựu và khát vọng vươn lên của các địa phương và doanh nghiệp.

Khu ngoài trời mang chủ đề Hội nhập và Phát triển, giới thiệu thành tựu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp quốc phòng – an ninh qua không gian Thanh gươm và lá chắn, cùng ngành hàng không – vũ trụ trong chủ đề Khát vọng bầu trời. Không gian ngoài trời còn có các chương trình nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực, tạo nên bầu không khí sôi động.

Nhà triển lãm khối A trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa với thông điệp Sáng tạo để kiến thiết, cùng không gian Việt Nam và Thế giới phản ánh quá trình giao lưu, hợp tác quốc tế của đất nước.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong trưng bày, từ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), màn hình cảm ứng, mô hình 3D đến trình chiếu đa phương tiện, giúp khách tham quan tương tác và trải nghiệm một cách sinh động, trực quan.

Kể từ khi khai mạc, triển lãm không chỉ thu hút đông đảo người dân Thủ đô mà còn đón nhiều đoàn khách quốc tế, trở thành hoạt động văn hóa đặc biệt ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.