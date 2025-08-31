Cận cảnh dàn UAV, robot hiện đại của Bộ Công an tại Triển lãm thành tựu đất nước

Thiết bị bay không người lái Horus P02 được thiết kế theo dạng cất - hạ cánh thẳng đứng, cho phép hoạt động trong mọi điều kiện địa hình mà không cần bệ phóng hay đường băng. Thiết bị này được ứng dụng trong các nhiệm vụ trinh sát tầm xa, giám sát khu vực cũng như hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn.