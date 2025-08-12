Triển lãm 'Giữ trọn lời thề độc lập' ứng dụng AR đưa lịch sử đến gần giới trẻ

Video: Du khách trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (AR) tại triển lãm "Giữ trọn lời thề độc lập"
Chiều 12/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập” chính thức mở cửa, đưa người xem ngược dòng thời gian về những trang sử oanh liệt của dân tộc.
Tham dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô – Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì khai mạc; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Văn Hân – nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng nhiều đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân, du khách.
Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo thêm “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận rõ giá trị của độc lập, tự do. “Chúng ta không chỉ trưng bày để ngắm, mà muốn khơi dậy cảm xúc, truyền lửa, để những thành tựu của cha ông trở thành động lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”, ông Huy nói.
Điểm đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng, giúp tái hiện sống động những khoảnh khắc đã làm nên vận mệnh đất nước.
Bên cạnh các hiện vật quý như bản Tuyên ngôn độc lập, bộ sưu tập báo giai đoạn 1941-1945 hay ấn “Hoàng đế chi bảo” phục chế, triển lãm còn áp dụng các công nghệ mới.
Khách tham quan chỉ cần sử dụng thiết bị tương thích AR hoặc máy tính bảng do ban tổ chức cung cấp, lập tức có thể “bước vào” những khung cảnh lịch sử: Quảng trường Ba Đình mùa thu 1945 rợp cờ hoa, những đoàn người hô vang “Việt Nam độc lập”, hay hình ảnh bộ đội hành quân trên đường Trường Sơn.
"Em từng đọc nhiều sách và xem phim tài liệu về Cách mạng Tháng Tám, nhưng khi đeo kính AR, cảm giác rất khác. Mọi thứ như thật – từ âm thanh tiếng trống, tiếng hô vang, đến gương mặt rạng rỡ của từng người dân. Em như được đứng giữa thời khắc lịch sử ấy”, một du khách chia sẻ.
Không chỉ AR, các khung tranh cảm ứng cũng thu hút đông đảo bạn trẻ. Mỗi bức ảnh khi chạm vào sẽ hiện ra lớp thông tin bổ sung: mô tả nhân vật, bối cảnh, ý nghĩa sự kiện… Điều này giúp người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, dễ tiếp nhận và ghi nhớ hơn.
Tại triển lãm, ông Võ Hồng Nam (con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp) bày tỏ ấn tượng trước việc ứng dụng các công nghệ hiện đại. Ông cho rằng, công nghệ đã tạo nên cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, mang đến cơ hội hiếm có để thế hệ trẻ hóa thân, cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của những thời khắc lịch sử dân tộc.
“Em vốn yêu lịch sử nhưng nhiều khi thấy khô khan. Ở đây, mọi thứ được kể lại bằng hình ảnh sống động và tương tác trực tiếp. Cảm giác như mình đang cùng đồng bào cả nước bước vào lễ Tuyên ngôn độc lập. Em nghĩ cách làm này sẽ khiến nhiều bạn trẻ hứng thú hơn với lịch sử”, bạn Đỗ Thành Đông (ở Hà Nội) nói.
Triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập” trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, chia thành ba chủ đề. Phần 1 “Mùa thu Độc lập”, giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp xâm lược đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; quá trình chuẩn bị lực lượng, thời cơ và những quyết sách chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khí thế cách mạng sục sôi của các lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám; khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hình ảnh toàn thể dân tộc hô vang lời thề độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Phần 2 “Giữ trọn lời thề”, trưng bày phản ánh khái quát con đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Phần 3 “Vinh quang Việt Nam”, trưng bày phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội... Trong đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, đồng thời tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.
Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý, một số lần đầu được trưng bày; lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; các bảo tàng, cơ quan lưu trữ trong và ngoài quân đội. Tiêu biểu như: Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/9/1945; bộ sưu tập các tờ báo trong giai đoạn cao trào cách mạng 1941-1945; phục chế ấn “Hoàng đế chi bảo” - biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình phong kiến, trở thành chứng tích của thời khắc chuyển giao lịch sử…
Thông tin về triển lãm sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (http://baotanglichsuquansu.vn/) để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân có thể tìm hiểu.
