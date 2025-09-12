Mới nhất
Triển khai trạm đổi pin xe máy điện, người dân hào hứng chuyển đổi phương tiện
Giao thông xanh
Thứ Sáu, 12/09/2025 14:39:00 +07:00
(VTC News) -
Thông tin VinFast sẽ triển khai hơn 1.000 trạm đổi pin xe máy điện được đông đảo người dân ủng hộ, kỳ vọng vì tiện lợi, an toàn, tránh phải sạc tại nhà.
Thanh Trà
