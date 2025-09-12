  • Zalo

Triển khai trạm đổi pin xe máy điện, người dân hào hứng chuyển đổi phương tiện

Giao thông xanhThứ Sáu, 12/09/2025 14:39:00 +07:00
(VTC News) -

Thông tin VinFast sẽ triển khai hơn 1.000 trạm đổi pin xe máy điện được đông đảo người dân ủng hộ, kỳ vọng vì tiện lợi, an toàn, tránh phải sạc tại nhà.

Thanh Trà
