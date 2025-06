Trend "Vietnam is calling" là gì mà gây bão TikTok?

(VTC News) -

Video: Du khách quốc tế đến Việt Nam theo trend "Vietnam is calling" (Nguồn: @milonns)

Trào lưu mới đang càn quét mạng xã hội TikTok với những video trên nền nhạc sôi động, rộn ràng cùng dòng chữ "Vietnam is calling" xuất hiện toàn màn hình. Chỉ cần gõ hashtag #VietnamIsCalling, người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc đầy háo hức của du khách quốc tế, người thì giơ cao tấm hộ chiếu, người kéo vali chuẩn bị ra sân bay, người đã đặt chân đến Việt Nam và đang khám phá từng ngóc ngách của đất nước hình chữ S.

Từ châu Âu đến châu Á, từ những vlogger nổi tiếng đến các bạn trẻ yêu xê dịch đều "bắt trend" bằng cách... đặt vé đến Việt Nam. Mỗi video mang sắc thái riêng nhưng đều có thông điệp chung vừa giản dị vừa đầy cảm hứng là "Việt Nam gọi và tôi đã sẵn sàng trả lời".

Trào lưu "Vietnam is calling" đang gây bão trên mạng xã hội TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Trào lưu "... calling" bắt nguồn từ năm 2024, nhưng ở nhiều đất nước khác nhau. Các video thường bắt đầu bằng cảnh chuẩn bị hành lý, khoe hộ chiếu hoặc sân bay, kèm dòng chữ “Japan is calling” hay “Italy is calling”... Đây không chỉ là xu hướng khoe hành trình du lịch, mà còn là tuyên ngôn sống đầy năng lượng là khi một quốc gia lên tiếng gọi, người trẻ sẵn sàng trả lời bằng những chuyến đi thực sự.

Đến giữa năm 2025, các video “Vietnam is calling” mới bắt đầu được cộng đồng đam mê du lịch trên thế giới thực hiện nhiều.

Xu hướng này được cho là lấy cảm hứng từ câu: “The mountains are calling and I must go” (Núi non đang gọi và tôi phải lên đường), câu nói nổi tiếng của nhà tự nhiên học John Muir, thường được dùng để diễn tả khao khát khám phá thiên nhiên.

Khác với những trào lưu thông thường, “Vietnam is calling” yêu cầu người tham gia phải hành động thật. Không có filter, không có dựng cảnh, chỉ có vé máy bay thật và những cuộc hành trình thật sự. Đó cũng chính là lý do khiến trào lưu này trở nên đặc biệt và lan rộng nhanh chóng trên mạng xã hội TikTok vì nó không chỉ để thể hiện cá tính, mà còn trở thành "chất xúc tác" cho những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Du khách checkin ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. (Ảnh: @gorillaideas)

Tại sao lại là Việt Nam? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa đa dạng và chi phí du lịch hợp lý. Việt Nam từ lâu đã được yêu mến như một điểm đến “vừa túi tiền” nhưng lại đậm đà bản sắc. Từ những đỉnh núi hùng vĩ ở Hà Giang, non nước Tràng An (Ninh Bình) uốn lượn giữa các ngọn núi đến bãi biển trong xanh ở Đà Nẵng hay những góc phố cổ kính rêu phong ở Hội An, mỗi nơi đều có khả năng “chiếm sóng” mạng xã hội mà không cần filter.

Với nhiều người nước ngoài, hành trình đến Việt Nam còn là cơ hội để “chạm” vào một nền văn hóa vừa quen vừa lạ. Đó là những sáng thức dậy trong mùi hương hoa sữa phảng phất trên các con phố Hà Nội, những đêm TP.HCM náo nhiệt chưa từng ngủ, hay buổi chiều yên ả bên dòng sông Thu Bồn ở Hội An cổ kính.

Ẩm thực Việt cũng là một trong những lý do khiến trào lưu này lan rộng. Từ ổ bánh mì nóng giòn giữa phố phường cho đến những mâm cơm Tết truyền thống cầu kỳ, từ món phở nổi tiếng toàn cầu đến những món ăn đường phố độc đáo, tất cả tạo nên một bản giao hưởng hương vị vừa mộc mạc, vừa tinh tế.

Nhiều YouTuber Hàn Quốc thú nhận họ đã “phải lòng” ẩm thực Việt Nam ngay từ lần đầu thưởng thức. Daniel Tingcungco, người Philippines, còn chọn cách thể hiện tình yêu với Việt Nam qua những bộ tranh minh họa sống động, đầy màu sắc văn hóa.

Nhiều bạn trẻ trên thế giới hào hứng khi đến Việt Nam bắt trend. (Ảnh chụp màn hình)

"Vietnam is calling” vượt ra ngoài khuôn khổ một trào lưu trên TikTok. Nó đang góp phần đưa hình ảnh Việt Nam, một đất nước vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc riêng, đến gần hơn với bạn bè năm châu. Những gì từng chỉ xuất hiện trong cuốn sách du lịch giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết qua các video ngắn, chân thực và đầy cảm xúc.

Một chàng trai người Pháp lần đầu đặt chân đến Việt Nam đã thốt vì sửng sốt trước thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây. Nhóm bạn trẻ Indonesia chia sẻ sự xúc động khi được chèo sup trên sông Hàn, ngắm bình minh từ biển Mỹ Khê.... Mỗi câu chuyện là một lời khẳng định rằng Việt Nam là điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch toàn cầu.