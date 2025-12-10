Hài hước trào lưu 'Giáng Xuân' trộn Noel với Tết, dân mạng xem là cười

(VTC News) -

Clip: Trào lưu nhảy vui nhộn trên nền nhạc "Giáng Xuân". (Nguồn: @quynhdiep_6799)

Mùa lễ hội cuối năm vốn đã rộn ràng, năm nay lại càng náo nhiệt hơn khi giới trẻ Việt đồng loạt "đu trend" lạ và vui nhộn, đó là Giáng sinh “mix” Tết, còn được dân mạng đặt tên vui là trào lưu “Giáng Xuân”.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Giáng sinh và hơn hai tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng sự nôn nao của nhiều người trẻ đã khiến mạng xã hội TikTok, Facebook phủ kín những hình ảnh và video “pha trộn lễ hội” khiến ai nhìn cũng phải bật cười.

Nhạc Noel nhưng hát lời Tết

Một trong những hiện tượng nổi bật nhất của trào lưu “Giáng Xuân” là ca khúc nhạc chế “Giáng sinh Long phụng sum vầy” do nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing thực hiện. Được thực hiện từ năm 2022, bài hát bất ngờ viral trở lại trên TikTok thời điểm này. Giai điệu Giáng sinh quen thuộc được phối với phần lời của bài hát “Ngày xuân long phụng sum vầy” tạo nên một phiên bản lạ lẫm nhưng "gây nghiện".

Ca khúc nhạc chế “Giáng sinh Long phụng sum vầy” do nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing thực hiện từ năm 2022. (Ảnh: @mewamazing0501)

Hàng loạt nhóm bạn trẻ hưởng ứng bằng việc thực hiện các màn nhảy vui nhộn trên nền nhạc này. Trần Tú Vy, đại diện nhóm bạn trẻ đang “bắt trend”, chia sẻ đầy hào hứng: “Trào lưu này gây cảm giác như vừa Noel vừa Tết Tây vừa Tết Ta, nên rất hào hứng, thú vị. Bọn mình tập đi tập lại chỉ để có video thật vui đăng TikTok!”.

Sự kết hợp “hai mùa trong một bài hát” khiến dân mạng không ngừng để lại bình luận hài hước như: “Cung hỷ Christmas, Merry phát tài!”, “Đang Noel mà nôn Tết quá chịu không nổi” hay “Next qua Giáng sinh tới Tết luôn được không?”...

Nhạc Noel nhưng hát lời Tết được nhiều bạn trẻ bắt trend nhảy theo. (Ảnh: @quynhdiep_6799; @mie1298)

Cây thông nở hoa mai, hoa đào

Song song với âm nhạc, trào lưu trang trí cây thông Noel kết hợp hoa mai, hoa đào cũng đang lan rộng tốc độ chóng mặt. Những hình ảnh cây thông xanh được phủ đầy cánh hoa mai vàng rực hay phiên bản “lai” hoa đào hồng thắm nhanh chóng “gây sốt” trên khắp mạng xã hội.

Tại một số quán cà phê, các chủ tiệm còn “chơi lớn” khi kết hợp sẵn cả hai concept trong một góc check-in, trên đầu cây là ngôi sao Giáng sinh, thân cây phủ hoa mai, bên dưới lại đặt vài phong bao lì xì đỏ rực. Sự kết hợp này khiến không ít người vừa bất ngờ vừa thích thú.

Cây thông Noel kết hợp hoa mai, hoa đào. (Ảnh chụp màn hình)

Một bình luận gây bão dưới loạt ảnh trang trí: “Đây chính là decor mùa chuyển giao giữa Giáng sinh và Tết, khỏi phải đổi background, chụp một lần xài hai mùa!”...

Tại Hà Nội, thời tiết lạnh se se khiến nhiều bạn trẻ cũng bối rối không biết nên chụp ảnh concept nào. Một cư dân mạng đùa: “Nhìn cây thông này không biết nên chụp ảnh Giáng sinh hay ảnh Tết, trời giúp mình mix luôn cho chắc!”.

Vũ Nhật Hà, nhân viên văn phòng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cả nhóm của cô đã tự tay thực hiện một cây thông “nửa Giáng sinh nửa Tết” ngay giữa công ty: “Ban đầu định trang trí cây thông như mọi năm, nhưng mấy đứa trong team bảo thử chơi trend xem sao. Ai ngờ khi gắn hoa mai lên lại đẹp bất ngờ. Công ty ai đi qua cũng phải dừng lại chụp ảnh. Không khí làm việc tự nhiên vui hẳn!”.

Trend trang trí cây thông Noel kết hợp nhành mai đón tết.

Bức ảnh mô tả trạng thái: "Đang Noel mà mắc đón Tết".

Dù chỉ là một trào lưu nhỏ nhưng “Giáng Xuân” thể hiện rất rõ tâm trạng của nhiều người trẻ Việt đó là sự háo hức khi năm cũ sắp kết thúc và một mùa sum vầy đang đến gần.

Giáng sinh vốn đã là thời điểm tạo cảm giác ấm áp, còn Tết Nguyên đán lại là dịp đoàn viên quan trọng nhất của người Việt. Sự “trộn lẫn đáng yêu” của hai lễ hội trong cùng một concept khiến nhiều người cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, đặc biệt khi Tết năm nay đến muộn hơn so với mọi năm.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ việc kết hợp hai mùa lễ hội như một cách để “nạp năng lượng tinh thần” trước chuỗi ngày cuối năm bận rộn. Thậm chí một số địa điểm du lịch, quán cà phê còn nhanh chóng nắm trend để thu hút khách đến chụp hình check-in.

Điều khiến trào lưu này lan rộng không chỉ vì yếu tố độc lạ mà còn vì tinh thần vui vẻ, hài hước. Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, chỉ cần những hình ảnh như cây thông nở hoa mai hay câu hát “Giáng sinh Long phụng sum vầy” cũng đủ khiến cộng đồng mạng bật cười.

Trào lưu “Giáng sinh mix Tết” không mang tính phô trương, cũng không cần đầu tư cầu kỳ, chỉ cần một chút sáng tạo, một chút cảm hứng và tinh thần thích đùa của giới trẻ. Và chính điều đó đã làm cho cuối năm này trở nên đáng nhớ hơn.