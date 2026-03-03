Trao hơn 34 triệu đồng tới cụ ông 90 tuổi chăm vợ liệt trong căn nhà đổ nát

(VTC News) -

Ngày 1/3, đại diện Báo Điện tử VTC News cùng chính quyền xã A Sào, tỉnh Hưng Yên trao 34.655.403 đồng đến gia đình ông Bùi Văn Loan, 90 tuổi, và vợ là bà Phạm Thị Chinh, 85 tuổi, trú tại thôn Bắc Dũng.

Đây là tấm lòng của bạn đọc cả nước gửi về ủng hộ hoàn cảnh của vợ chồng ông sau bài viết: "Căn nhà đổ nát trong bão, cụ ông 90 tuổi ôm vợ liệt cầu mong qua mùa đông".

Gia đình ông Loan thuộc diện đặc biệt khó khăn tại thôn Bắc Dũng. Trận giông lốc kinh hoàng hồi tháng 9/2025 đã quật đổ hoàn toàn căn nhà cấp bốn xập xệ, khiến vợ chồng ông rơi vào cảnh không nhà cửa. Hiện tại, hai cụ phải tá túc tại nhà con trai là anh Bùi Quang Lập - vốn là nhân viên bảo vệ với thu nhập bấp bênh, việc lo toan cho bố mẹ già yếu, bệnh tật gặp rất nhiều trở ngại.

Đại diện Báo Điện tử VTC News phối hợp chính quyền xã A Sào, tỉnh Hưng Yên trao 34.655.403 đồng đến gia đình ông Bùi Văn Loan. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Ông Loan vốn là bệnh binh với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động gần 70%. Suốt nhiều năm qua, mọi sinh hoạt của hai vợ chồng già đều trông chờ vào khoản trợ cấp ít ỏi hằng tháng. Ở tuổi 90, điều khiến người lính già trăn trở nhất không phải là sự thiếu thốn của bản thân, mà là người vợ hiền nằm liệt giường nhiều năm. Trong căn nhà đổ nát không còn mái che kín gió, ông lo sợ sức khỏe yếu ớt của bà khó lòng chống chọi qua những đợt gió rét của mùa đông.

Đại diện xã A Sào cho biết, địa phương đã hỗ trợ bước đầu và kêu gọi thêm nguồn lực để giúp gia đình dựng lại nhà. Tuy nhiên, tổng kinh phí xây dựng vượt quá khả năng của gia đình và nguồn hỗ trợ tại chỗ.

Đón nhận khoản hỗ trợ, ông Loan xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Sau thời gian kêu gọi, bạn đọc ủng hộ tổng cộng 34.655.403 đồng. Toàn bộ số tiền được trao trực tiếp cho gia đình để làm chi phí sửa chữa, gia cố lại căn nhà.

Ông Loan xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm. Ông nói sẽ dành toàn bộ số tiền để khắc phục lại mái ấm đã hư hại, sớm ổn định chỗ ở.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ gia đình hoàn thiện căn nhà, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho hai cụ tuổi cao, sức yếu.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ ông Bùi Văn Loan xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.