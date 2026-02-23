23/02/2026 16:06:25 +07:00

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, người dân đổ về Phủ Tây Hồ cầu may

Ngày làm việc đầu năm, nhiều người tranh thủ giờ trưa đổ về Phủ Tây Hồ cầu tài lộc, dòng người ken đặc lối vào, khuôn viên bên trong sân chật kín người dâng lễ.

Hôm nay 23/2 (mùng 7 tháng giêng), ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tranh thủ buổi trưa, giới kinh doanh, nhân viên văn phòng đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng hương, cầu tài lộc.

Lối dẫn vào Phủ Tây Hồ chật kín người qua lại, dòng người nối đuôi nhau kéo dài, gần như không còn khoảng trống.

Các bàn thầy đồ viết sớ chữ Nho luôn tấp nập người xếp hàng chờ xin chữ, làm lễ.

Mọi người vội vã mang theo mâm lễ cầu may trong giờ nghỉ trưa để kịp trở lại công sở vào đầu giờ chiều.

Theo quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, nhiều người, đặc biệt là giới kinh doanh và dân công sở, tìm đến Phủ Tây Hồ dâng hương, cầu tài lộc cho năm mới.

Anh Nguyễn Cường chia sẻ, sau khi làm lễ khai xuân tại công ty, anh tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé Phủ Tây Hồ dâng hương, rồi quay trở lại cơ quan làm việc vào buổi chiều.

Người dân tất bật chuẩn bị lễ vật trước khi vào Phủ Tây Hồ dâng hương.

Lối vào Phủ Tây Hồ ken đặc người đứng làm lễ, nhiều người phải chen chân, nhích từng bước giữa dòng người đông đúc.

Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, dòng người đứng làm lễ ken đặc, nhiều người phải chắp tay vái vọng từ xa do không thể tiến sâu vào bên trong.

Giữa dòng người đông nghịt, việc tìm được một khoảng trống để len vào bên trong đền không hề dễ dàng, nhiều người loay hoay mãi mới tìm được chỗ đặt mâm lễ.

Khu vực đặt mâm lễ gần như kín chỗ, không còn khoảng trống.

Nhiều người phải mất hơn 30 phút mới có thể chen vào bên trong điện để làm lễ.

Chị Nguyễn Hải Yến chia sẻ, năm nào anh chị em trong cơ quan chị cũng tới Phủ Tây Hồ cầu lộc và bình an. Mâm lễ được chuẩn bị đơn giản, quan trọng là lòng thành khi khấn bái.

Đầu giờ chiều, mưa phùn xuất hiện, nhiều người đi lễ phải dùng ô và túi nilon che chắn khi vào Phủ Tây Hồ dâng hương.

