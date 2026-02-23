Tranh thủ giờ nghỉ trưa, người dân đổ về Phủ Tây Hồ cầu may

Lối dẫn vào Phủ Tây Hồ chật kín người qua lại, dòng người nối đuôi nhau kéo dài, gần như không còn khoảng trống.
Mọi người vội vã mang theo mâm lễ cầu may trong giờ nghỉ trưa để kịp trở lại công sở vào đầu giờ chiều.
Người dân tất bật chuẩn bị lễ vật trước khi vào Phủ Tây Hồ dâng hương.
Trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, dòng người đứng làm lễ ken đặc, nhiều người phải chắp tay vái vọng từ xa do không thể tiến sâu vào bên trong.
Giữa dòng người đông nghịt, việc tìm được một khoảng trống để len vào bên trong đền không hề dễ dàng, nhiều người loay hoay mãi mới tìm được chỗ đặt mâm lễ.
Nhiều người phải mất hơn 30 phút mới có thể chen vào bên trong điện để làm lễ.
Minh Đức
Bình luận