Về quê 3 chị em vô địch SEA Game 33 xem lễ hội vật 200 tuổi

Đầu năm xem các đô vật so tài ở lễ hội gần 200 tuổi ở cố đô Huế
Chỉ trong một buổi chiều tháng 12/2025 ở môn vật SEA Games 33, quốc ca Việt Nam vang lên đến 3 lần để chào mừng chiến thắng của 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh viết nên một khoảnh khắc hiếm có của thể thao Việt Nam.
Xã Quảng Điền (TP Huế - quê hương của Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh) là địa phương có truyền thống với môn đấu vật và nổi tiếng với Lễ hội vật Thủ Lễ được tổ chức vào ngày Mùng 6 Tết Nguyên đán hằng năm.
Theo sử sách, Hội vật Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế) ra đời từ thời các chúa Nguyễn, nhằm tuyển chọn những binh sĩ có sức khỏe tốt để tham gia quân đội của triều đình. Sau này, hội vật làng Thủ Lễ được khôi phục và trở thành hoạt động văn hoá thể thao của người dân xã Quảng Điền nói riêng và TP Huế nói chung vào dịp đầu Xuân năm mới.
Lễ hội vật Thủ Lễ đầu năm Bính Ngọ 2026 thu hút gần 100 đô vật tham gia thi đấu và sự tham gia cổ vũ của hàng nghìn du khách thập phương.
Ông Ngô Thuỷ ( bô lão ở xã Quảng Điền) cho biết, Lễ hội vật Thủ Lễ hình thành gần 200 năm. Ngày nay, Hội vật làng Thủ Lễ được tổ chức hàng năm không chỉ gìn giữ và phát triển môn thể thao truyền thống của dân tộc mà còn là một sân chơi hấp dẫn trong dịp đầu năm mới.
"Đây cũng là ngày hội nhằm mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu của người dân Thủ Lễ nói riêng và xã Quảng Điền nói chung”, ông Ngô Thuỷ chia sẻ.
Các đô vật tham gia Lễ hội vật Thủ Lễ thường được tuyển chọn rất kỹ, phải là thanh, thiếu niên có sức khoẻ và phong cách đạo đức tốt.
Trước đây, hội vật Thủ Lễ chỉ dành riêng cho người trong làng, xã nhưng hiện nay được cho phép và thu hút nhiều đô vật đến từ các địa phương khác.
Để đảm bảo an toàn cho các đô vật tham gia, có một nguyên tắc bất thành văn được áp dụng tại hội vật là các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu và không dùng tiểu xảo để làm đối thủ chấn thương.
Theo điều lệ của Ban tổ chức Lễ hội vật Thủ Lễ, đô vật chỉ thắng tuyệt đối khi làm cho đối phương ngã ngửa lấm lưng, trắng bụng.
Tại Lễ hội vật Thủ Lễ đầu xuân Bính Ngọ 2026, các đô vật cống hiến cho người xem những thế vật đẹp mắt không kém phần kỹ thuật, bền bỉ và mạnh mẽ.
Người dân chăm chú theo dõi các đô vật thi đấu, một số dùng điện thoại cá nhân ghi lại những thế vật đẹp mà các đô vật phô diễn.
"Tôi cảm rất hạnh phúc, phấn khởi khi giành được giải nhất trong Hội vật làng Thủ Lễ năm nay. Mong rằng các hội vật truyền thống ở TP Huế luôn được gìn giữ và phát triển, tạo nên một phong vị Tết đặc trưng cho vùng đất cố đô”, anh Phạm Phước Rin (trú TP Huế) bộc bạch.
