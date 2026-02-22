Về quê 3 chị em vô địch SEA Game 33 xem lễ hội vật 200 tuổi

Theo sử sách, Hội vật Thủ Lễ (xã Quảng Điền, TP Huế) ra đời từ thời các chúa Nguyễn, nhằm tuyển chọn những binh sĩ có sức khỏe tốt để tham gia quân đội của triều đình. Sau này, hội vật làng Thủ Lễ được khôi phục và trở thành hoạt động văn hoá thể thao của người dân xã Quảng Điền nói riêng và TP Huế nói chung vào dịp đầu Xuân năm mới.