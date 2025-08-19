Chiêm ngưỡng tranh sơn mài cao 2,4m vẽ Bác Hồ trưng bày ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, công chúng yêu nghệ thuật đang có dịp thưởng lãm triển lãm Mùa xuân Độc lập, giới thiệu 17 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang. Trong đó, gây ấn tượng đặc biệt là tác phẩm hai mặt có kích thước đồ sộ – dài 7,2m, cao 2,4m – với hai chủ đề: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và Mùa xuân dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đại biểu khai mạc triển lãm

Sinh năm 1995 trong gia đình nghệ thuật, Chu Nhật Quang tốt nghiệp mỹ thuật tại Mỹ và Australia, là gương mặt tiêu biểu trong thế hệ họa sĩ trẻ gắn bó với nghệ thuật sơn mài truyền thống. Năm 2024, đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, anh từng tổ chức triển lãm Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, trưng bày 52 bức tranh sơn mài khổ lớn về chủ đề di sản và đất nước, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Với Mùa xuân Độc lập, Nhật Quang thể hiện tư duy tạo hình hiện đại, mang đến cho người xem trải nghiệm thị giác mạnh mẽ, đồng thời truyền tải tình yêu nước, tinh thần nhân văn và sự ngưỡng vọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện, TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên một bộ tranh sơn mài khổ lớn với 17 tác phẩm công phu, tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do một nghệ sĩ trẻ thực hiện, được giới thiệu đến đông đảo công chúng cả nước".

Giải thích về lựa chọn sáng tác, họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ rằng tình yêu lịch sử đã ngấm vào anh từ nhỏ, qua giáo dục gia đình, nhà trường và những chuyến đi bảo tàng, những thước phim tư liệu. “Ông nội tôi từng vẽ nhiều tranh về đề tài cách mạng. Lớn lên, tôi chủ động tìm hiểu thêm, và trong những năm du học, tôi càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do. Trở về nước, tôi muốn dùng sơn mài – một chất liệu đặc sắc của dân tộc – để kể lại câu chuyện lịch sử và tri ân những thế hệ đi trước.”

Bức tranh hai mặt: "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" và "Mùa xuân dân tộc"

Từ năm 2019, ngay khi về Việt Nam, anh bắt đầu phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu, dành gần 7 năm lao động nghệ thuật miệt mài để hoàn thiện 17 tác phẩm trong triển lãm lần này.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – xúc động khi thưởng lãm: “Vẽ tranh đề tài lịch sử là một thử thách lớn. Chỉ khi có tình yêu thật sâu với lịch sử và nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sơn mài, thì mới có thể thực hiện được. Nhật Quang đã chứng minh tiềm năng và khát vọng mới cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.”

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – cũng ghi nhận sự khác biệt trong cách tiếp cận: “Bằng tình yêu với lãnh tụ và kỹ thuật sơn mài đặc sắc, Nhật Quang đã khắc họa một Bác Hồ vừa quen vừa lạ. Điều quý giá là anh đưa Bác trở về đời sống thường nhật – một con người gần gũi, dung dị, thấu hiểu nỗi đau và khát vọng dân tộc. Nhờ vậy, Bác Hồ trong tranh không chỉ là nhân vật lịch sử, mà như đang sống giữa nhân dân.”

Triển lãm Mùa xuân Độc lập sẽ diễn ra đến hết ngày 10/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.