Tranh cãi về hiệu quả nồi cơm điện tách đường

(VTC News) -

Những năm gần đây, nồi cơm điện “tách đường” (sugar‑reducing rice cooker) trở thành sản phẩm gây chú ý trên thị trường châu Á, đặc biệt tại Nhật Bản.

Các nhà sản xuất quảng cáo loại nồi này có thể giảm tới 30 - 45% lượng tinh bột nhanh trong cơm, từ đó hỗ trợ người mắc bệnh tiểu đường, giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của công nghệ này lại là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học và người tiêu dùng.

Nồi cơm “tách đường” từng vướng tranh cãi pháp lý tại Nhật Bản. (Nguồn: LOCABO)

Nguyên lý hoạt động của nồi tách đường thường dựa trên việc nấu cơm trong một khoang chứa đặc biệt, sau đó loại bỏ phần nước cơm chứa tinh bột hòa tan rồi hấp lại. Về lý thuyết, quá trình này có thể làm giảm một phần carbohydrate.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc lập tại Nhật Bản cho thấy mức giảm không đáng kể, thường chỉ vài phần trăm, thấp hơn nhiều so với con số mà các hãng quảng cáo.

Báo cáo của National Consumer Affairs Center of Japan năm 2023 ghi nhận hơn 250 trường hợp khiếu nại và tư vấn liên quan đến sản phẩm này, trong đó nhiều người dùng phản ánh rằng chỉ số đường huyết không thay đổi rõ rệt sau khi sử dụng.

Trụ sở Tòa án quận Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Particle.news)

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi một số nhà sản xuất bị cơ quan quản lý Nhật Bản xử phạt vì quảng cáo quá mức. Điển hình là vụ việc liên quan đến công ty Forty‑Four với sản phẩm LOCABO. Cơ quan Tiêu dùng Nhật cho rằng việc hãng quảng cáo nồi cơm có thể “giảm 45% hàm lượng đường (trong gạo) mà vẫn ngon như thường” là thiếu cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, ngày 25/7/2025, Tòa án quận Tokyo hủy bỏ lệnh xử phạt, lập luận rằng cụm từ “ngon như thường” chỉ là đánh giá chủ quan về hương vị, không phải thông tin gian dối. Phán quyết này cho thấy sự phức tạp trong việc xác định ranh giới giữa quảng cáo thương mại và bằng chứng khoa học.

Ngoài Nhật Bản, một số bài viết quốc tế, đặc biệt tại Mỹ, cũng đề cập đến nồi cơm “sugar‑free” như một xu hướng tiêu dùng mới. Tuy nhiên, các phân tích này chủ yếu tập trung vào khía cạnh thị trường và thói quen ăn uống lành mạnh, chứ chưa có nghiên cứu y khoa độc lập nào khẳng định hiệu quả.

Các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế thường nhấn mạnh việc kiểm soát đường huyết cần dựa trên chế độ ăn uống tổng thể, chứ không thể chỉ trông chờ vào một thiết bị nấu cơm.

Từ góc độ khoa học, nồi cơm tách đường có thể mang lại một số thay đổi nhỏ về thành phần carbohydrate, nhưng chưa đủ để coi là giải pháp y tế cho bệnh tiểu đường hay béo phì.

Từ góc độ pháp lý, phán quyết của tòa án Tokyo cho thấy việc quảng cáo sản phẩm sức khỏe cần minh bạch, nhưng cũng phải cân nhắc yếu tố ngôn ngữ và cảm nhận chủ quan.

Nhìn chung, nồi cơm tách đường vẫn là một sản phẩm gây tò mò, phản ánh xu hướng tiêu dùng hướng đến ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu khoa học độc lập để xác nhận, và người tiêu dùng nên thận trọng trước những lời quảng cáo quá mức.