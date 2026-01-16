Người Việt mạnh tay chi tiền triệu sắm đồ công nghệ online

(VTC News) -

Thị trường "thanh lọc" và định hình lại giá trị

Theo báo cáo mới nhất về thị trường E-Commerce Việt Nam năm 2025 của Metric, thương mại điện tử (TMĐT) trong nước đang bước vào giai đoạn chín muồi. Quãng thời gian "đốt tiền" để tăng trưởng nóng bằng mọi giá đã qua đi, nhường chỗ cho sự phát triển bền vững dựa trên chất lượng. Dữ liệu cho thấy dù số lượng nhà bán hàng giảm đi do cạnh tranh khốc liệt, doanh số toàn sàn vẫn tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sự tái cấu trúc mạnh mẽ hướng tới hiệu quả.

Một chỉ số đáng chú ý là Giá trung bình trên đơn vị sản phẩm bán (AUP) tăng mạnh, đặc biệt trên nền tảng như Lazada với mức cao hơn 43% so với cùng kỳ, cho thấy người tiêu dùng Việt Nam không đơn thuần tìm kiếm sản phẩm giá rẻ nhất. Họ đã trở nên thông thái hơn, sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và trải nghiệm mua sắm toàn diện.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét trong ngành hàng công nghệ - điện tử. Trước đây, người dùng thường e ngại khi mua các món đồ giá trị cao như smartphone, laptop qua mạng vì lo sợ rủi ro. Tuy nhiên, khi các sàn TMĐT tập trung phát triển hệ sinh thái gian hàng chính hãng (Mall), niềm tin này đã được củng cố. Báo cáo của Metric ghi nhận tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) từ nhóm gian hàng chính hãng tăng tới 75% trong 6 tháng đầu năm 2025, vượt xa tốc độ tăng trưởng của gian hàng thường.

Mua sắm trực tuyến qua livestream trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người Việt trẻ.

Sự dịch chuyển của dòng tiền từ offline sang online trong ngành công nghệ không chỉ đến từ nỗ lực của các sàn, mà còn từ sự thay đổi chiến lược của nhà bán lẻ. Các chuỗi cửa hàng công nghệ lớn hiện nay không còn coi sàn TMĐT là kênh phụ, mà xác định đây là nền tảng tăng trưởng chiến lược. Thực tế ghi nhận, nhà bán lẻ công nghệ như Hoàng Hà Mobile đã đạt mức tăng trưởng lên đến 325% trong các kỳ mega sale trên nền tảng trực tuyến nhờ chiến lược đồng bộ hóa quyền lợi. Người dùng mua hàng online nay được hưởng chế độ bảo hành, hậu mãi y hệt như mua tại cửa hàng vật lý, nhưng lại hưởng lợi hơn về giá nhờ các voucher trợ giá từ sàn.

Bên cạnh đó, Livestream (phát trực tiếp) đang trở thành công cụ tư vấn đắc lực thay thế cho nhân viên bán hàng truyền thống. Các nền tảng như TikTok Shop hay Shopee Live, LazLive đang tận dụng tối đa mô hình này để tạo ra trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí. Người mua có thể xem trực quan sản phẩm, đặt câu hỏi về cấu hình, hiệu năng và nhận câu trả lời ngay lập tức. Chính sự tương tác thời gian thực này đã giúp xóa bỏ rào cản tâm lý cuối cùng, khiến việc "chốt đơn" một chiếc điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Cú hích online" từ mùa mua sắm Tết 2026

Nắm bắt tâm lý "lên đời" thiết bị và nhu cầu sắm sửa đồ công nghệ tăng cao dịp cuối năm, các nền tảng TMĐT đã khởi động "đường đua Tết" với quy mô lớn chưa từng có. Điển hình như chiến dịch "Siêu Sale Tết" của Lazada, kéo dài xuyên suốt gần một tháng từ 15/1 đến 10/2/2026. Đây được xem là khoảng thời gian "vàng" để người tiêu dùng tối ưu chi phí mua sắm.

Điểm nhấn của mùa Tết năm nay là các gói kích cầu tập trung thẳng vào giá trị đơn hàng lớn. Đối với ngành hàng điện tử - công nghệ, nhiều voucher giảm giá lên đến 3 triệu đồng kết hợp cùng chương trình trả góp 0% đang là động lực lớn để người dùng mạnh dạn nâng cấp thiết bị làm việc, giải trí cho năm mới. Ví dụ Shopee tung hàng loạt mã giảm giá lên tới 22% - 25%, trị giá tới vài triệu đồng dành cho nhiều mặt hàng, trong đó có công nghệ, rải rác vào nhiều khung giờ khác nhau trong ngày, tuy nhiên chiến dịch của "Sàn Cam" khá ngắn, thường chỉ gói gọn trong từng ngày riêng lẻ. Người dùng nếu bỏ lỡ sẽ phải chờ đến đợt sale lớn sau. Từ nay tới Tết Âm lịch, dự kiến sẽ còn các ngày sale vào 25/1, 2/2 và có thể 10/2 là ngày cuối trước kỳ nghỉ lễ.

Hàng loạt mã giảm giá, chương trình kích cầu được các sàn TMĐT tung ra để hút người dùng dịp mua sắm trước Tết.

Trong các giai đoạn cao điểm (15 - 17/1, 25 - 27/1 và 1 - 4/2, thay đổi tùy sàn), nền tảng TMĐT còn tung ra các gói ưu đãi lớn như voucher toàn sàn lên tới 8 triệu đồng, giảm giá trực tiếp đến 88% và chính sách miễn phí vận chuyển không giới hạn. Chính sách đổi trả cũng được nới lỏng linh hoạt lên đến 30 ngày tùy nhu cầu, cao hơn mức tiêu chuẩn 7 - 15 ngày trước đây, giúp người dùng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm các sản phẩm giá trị cao.

Một xu hướng thú vị khác trong mùa mua sắm Tết 2026 là sự bùng nổ của thương mại xuyên biên giới. Người tiêu dùng Việt giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm công nghệ, phụ kiện độc lạ từ những thị trường lớn thông qua gian hàng quốc tế chính hãng ngay trên ứng dụng di động. Việc Lazada bắt tay với các đối tác lớn như Gmarket (Hàn Quốc) hay Tmall (Trung Quốc) đã mở ra kho hàng khổng lồ với hàng triệu sản phẩm thuộc đủ ngành hàng đời sống. Trước đó, Shopee cũng kết nối với nhiều nhà bán hàng nhỏ lẻ tại khu vực Đông Nam Á hoặc Trung Quốc, nhưng chưa "bắt tay" thương hiệu TMĐT lớn của nước ngoài. Rào cản về ngôn ngữ, thanh toán hay vận chuyển đã được giải quyết triệt để nhờ công nghệ AI và hệ thống logistics hoàn thiện, cho phép hàng hóa quốc tế về tay người dùng Việt chỉ trong khoảng 7 ngày với chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, không khí Tết cổ truyền cũng được các nền tảng trực tuyến "thổi hồn" qua nhiều hoạt động tương tác số (gamification) như chương trình như "Xoay Vòng Tết Lộc" hay lì xì ngẫu nhiên online, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế (voucher, xu thưởng) mà còn tạo ra niềm vui, sự hứng khởi và kết nối cộng đồng trong dịp đầu xuân năm mới.