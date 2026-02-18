Tranh cãi dịch vụ thuê người 'lạy thay' dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

(VTC News) -

Một ứng dụng việc vặt tại Trung Quốc đã gỡ bỏ dịch vụ cho phép người dùng thuê người lạ đến lạy chúc Tết thay mình trước người thân, sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ngành “thuê gì cũng có”.

Theo quảng cáo ban đầu, người dùng có thể thuê lao động thời vụ đến nhà người thân lớn tuổi để thay mình quỳ lạy, chúc Tết và tặng quà. Hình ảnh minh họa cho thấy nhân viên mặc đồng phục giao việc quỳ gối, cúi lạy gần chạm trán xuống sàn trước một cặp vợ chồng cao tuổi. Phản ứng trên mạng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang chỉ trích, chế giễu.

“Đạo hiếu không thể đem ra mua bán”, một người dùng Weibo bình luận.

Quảng cáo của công ty UU Paotui về các gói dịch vụ cung cấp cho dịp Tết, trong đó có gói dịch vụ thay khách hàng cúi lạy người thân. (Ảnh: QQ.COM)

Thăm hỏi, chúc Tết người thân là truyền thống quan trọng của dịp Tết Nguyên đán, dù nghi thức lạy hiện nay không còn phổ biến rộng rãi.

Ứng dụng UU Paotui, có trụ sở tại tỉnh Hà Nam, cho biết đã “tự nguyện gỡ bỏ dịch vụ gây tranh cãi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng”. Gói dịch vụ này có giá 999 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) cho 2 giờ, bao gồm mua quà, trao quà, thực hiện nghi thức truyền thống và gửi lời chúc may mắn tới người thân. Công ty cũng cam kết hoàn tiền và bồi thường cho khách đã đặt trước.

Doanh nghiệp giải thích dịch vụ nhằm hỗ trợ những người sống xa gia đình hoặc gặp khó khăn di chuyển duy trì phong tục. Trong một bài quảng bá, nền tảng thậm chí gợi ý thay việc gặp mặt trực tiếp bằng ứng dụng để tránh “áp lực giao tiếp” dịp Tết.

Các dịch vụ làm thay tại Trung Quốc khá phổ biến nhờ chi phí lao động tương đối thấp và nhu cầu tiện lợi cao ở đô thị. Ngoài dịp Tết, người dùng có thể thuê người đi cùng vào bệnh viện, cho thú cưng ăn hoặc xếp hàng tại nhà hàng.

Tuy nhiên, một bài bình luận trên Nhân Dân nhật báo nhận định dịch vụ lạy thay là “khó chấp nhận” và kêu gọi tăng cường giám sát lĩnh vực này. Bài viết nhấn mạnh đổi mới cần đáp ứng nhu cầu xã hội nhưng không được làm xói mòn các chuẩn mực văn hóa, đồng thời cảnh báo một số hình thức thuê người làm thay, như đi làm hộ, có thể phát sinh rủi ro pháp lý.