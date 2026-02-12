Vì sao người Trung Quốc thường 'kiêng' biếu quà vào buổi tối?

(VTC News) -

Trong văn hóa phương Đông, tặng quà không chỉ đơn thuần là việc trao đi vật phẩm, mà "cách cho hơn của cho". Tại Trung Quốc, thời điểm tặng quà thường vào ban ngày, đặc biệt với những người làm kinh doanh. Nguyên nhân là từ nhiều quan niệm độc đáo trong văn hóa nước này.

Tận dụng dương khí

Dưới góc độ phong thủy và triết học Trung Quốc, thời điểm tặng quà đóng vai trò then chốt trong việc xác định vận khí của hành động đó. Người Trung Quốc quan niệm ban ngày là lúc dương khí thịnh vượng nhất, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và phát đạt.

Khi trao món quà vào lúc mặt trời còn tỏ, người tặng ngầm gửi gắm lời chúc về tương lai tươi sáng và thuận lợi cho người nhận. Ngược lại, buổi tối vốn là lúc âm khí tích tụ, thường gắn liền với sự kết thúc. Việc mang quà đến nhà người khác khi phố đã lên đèn đôi khi bị coi là mang theo những năng lượng không tốt vào không gian sống của gia chủ.

Tại Trung Quốc, tặng quà buổi sáng được quan niệm là đem lại may mắn. (Ảnh: GoldenNest)

Tính danh chính ngôn thuận

Tính minh bạch trong các mối quan hệ xã hội là lý do quan trọng khiến việc tặng quà ban ngày trở thành chuẩn mực ngầm định. Trong tâm lý học giao tiếp của người Trung Quốc, mọi hành động nên được thực hiện một cách đường hoàng để tránh những nghi kỵ về việc mờ ám.

Tặng quà vào ban ngày tại nơi làm việc hoặc công khai tại nhà riêng cho thấy món quà đó xuất phát từ sự trân trọng chân thành, không có gì phải giấu diếm. Việc xuất hiện vào buổi sáng hoặc buổi chiều khẳng định rằng đây là một nghi thức xã giao lịch sự, giúp cả người tặng và người nhận giữ gìn uy tín cá nhân trước sự quan sát nếu có.

Tôn trọng quyền riêng tư

Một khía cạnh thực tế khác không thể bỏ qua chính là sự tinh tế trong việc giữ gìn không gian riêng của người nhận. Với người Trung Quốc, buổi tối là khoảng thời gian "vàng" dành cho sự đoàn viên, nơi các thành viên quây quần bên mâm cơm và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Việc khách ghé thăm và tặng quà vào buổi tối thường bị coi là sự làm phiền, phá vỡ không gian riêng tư và khiến gia chủ phải mất công tiếp đón trong trạng thái mệt mỏi. Một chuyến ghé thăm ngắn vào ban ngày được xem là hành xử văn minh, giúp gia chủ dễ dàng sắp xếp công việc và giữ được sự niềm nở trọn vẹn nhất khi tiếp khách.

Theo quan niệm phương Đông, buổi tối thường dành cho gia đình, còn ban ngày dành cho đối tác, công viêc. (Ảnh: CNBC)

Tôn vinh món quà

Người Trung Quốc rất chú trọng đến bao bì và hình thức bên ngoài, thường sử dụng những gam màu rực rỡ như đỏ hoặc vàng kim để tượng trưng cho sự phú quý. Dưới ánh sáng tự nhiên ban ngày, vẻ đẹp của món quà được tôn vinh một cách rõ nét và rực rỡ nhất, tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Điều này không chỉ thể hiện sự chu đáo, tâm huyết của người tặng trong việc chọn lựa mà còn là cách để người nhận cảm nhận được sự trân trọng ngay lập tức. Ánh sáng ban ngày giúp các chi tiết tinh xảo trên món quà được phô diễn hoàn hảo, điều mà ánh đèn điện buổi tối khó có thể làm được.

Nghi thức giao tiếp hiện đại

Trong giới kinh doanh và ngoại giao tại Trung Quốc ngày nay, các cuộc gặp gỡ trao đổi quà tặng thường được lồng ghép vào các buổi tiệc trưa hoặc trà chiều trang trọng. Việc này tạo nên một không gian giao tiếp vừa cởi mở, vừa giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết của những người làm việc trí thức.

Tặng quà vào ban ngày giúp món quà trở thành một phần của câu chuyện trong công việc, dễ dàng kết nối các bên và tạo tiền đề cho những hợp tác tốt đẹp về sau. Nó chứng minh rằng, dù nhịp sống đô thị có thay đổi, những giá trị cốt lõi về sự minh bạch và lòng tôn trọng vẫn luôn là nền tảng vững chắc trong văn hóa ứng xử của quốc gia này.