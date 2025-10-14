Trận Việt Nam đấu với Nepal bị hoãn 30 phút

(VTC News) -

"Do điều kiện trời mưa to kéo dài ảnh hưởng mặt sân thi đấu, trận đấu giữa đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu muộn hơn 30 phút vào lúc 20h", Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo.

Trận đấu giữa Nepal và Việt Nam trên sân Thống Nhất dự kiến thi đấu lúc 19h30 ngày 14/10. Thời điểm ban tổ chức quyết định hoãn, 2 đội bóng đều có mặt ở sân chuẩn bị thi đấu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu khiến trận đấu phải lùi lịch.

Cơn mưa lớn trên sân vận động Thống Nhất.

Nepal được tính là đội chủ nhà của cuộc đọ sức này. Đội bóng vùng Nam Á không thể tổ chức các trận đấu trên sân nhà vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, để thuận tiện cho việc di chuyển và thi đấu, Nepal thuê sân Thống Nhất để tổ chức trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi (đội tuyển Việt Nam được tính là chủ nhà) trên sân Gò Đậu, Nepal để thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, họ gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Kể cả khi thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1, Nepal vẫn tự tin và phòng ngự quả cảm.

Câu chuyện ở trận lượt về sẽ khác khi HLV Kim Sang-sik đã hiểu đối thủ. Thắng Nepal - đối thủ xếp sau tới hơn 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - không phải nhiệm vụ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Linh và đồng đội không chỉ cần 3 điểm mà còn phải thể hiện bộ mặt tích cực hơn so với trận đấu cách đây 5 ngày.

Đội tuyển Việt Nam còn vài chi tiết chưa ổn trong trận lượt đi gặp Nepal, dù chiếm ưu thế hoàn toàn trước đối thủ. Đội chủ nhà vẫn thủng lưới trước đội bóng thuộc diện yếu của châu Á. Mặt khác, khi đối thủ chơi phòng ngự co cụm, các cầu thủ Việt Nam bế tắc trong giai đoạn dài của trận đấu.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tiếp cận trận đấu với sự thận trọng quen thuộc. Đội tuyển Việt Nam chỉ đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện những điều chỉnh để đánh vào điểm yếu của đối thủ.