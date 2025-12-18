'Trân thành' hay 'Chân thành' mới đúng chính tả?

(VTC News) -

Hai từ có cách phát âm gần giống nhau khiến nhiều người nhầm lẫn và dè chừng khi sử dụng trong văn viết.

Đâu là từ đúng chính tả?

Theo các Từ điển tiếng Việt, “chân thành” mới là cách viết đúng chính tả. Cụm từ này được dùng để chỉ thái độ, tình cảm xuất phát từ sự thật lòng, thành khẩn, không giả dối và thường xuất hiện trong các ngữ cảnh như lời cảm ơn chân thành, sự chia sẻ chân thành, lời xin lỗi chân thành.

Từ “trân thành” là cách viết sai, không được ghi nhận trong Từ điển tiếng Việt. Nhiều người nhầm lẫn do liên tưởng đến các từ quen thuộc như trân trọng, trân quý, từ đó vô tình ghép sai thành “trân thành”.

Trong giao tiếp hàng ngày, lỗi sai này khó nhận ra do cách phát âm tương đối giống nhau. Tuy nhiên, trong văn bản hành chính, thư từ hoặc các bài viết chính thức, việc dùng sai “chân thành” thành “trân thành” được xem là lỗi chính tả cần tránh.