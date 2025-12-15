'Dầu sả' hay 'dầu xả', dùng sao cho đúng?

(VTC News) -

"Dầu sả" và "dầu xả" là hai từ có cách phát âm gần giống nhau và thường xuyên bị dùng sai ngữ cảnh. Trong giao tiếp người nghe có thể khó phân biệt và không nhận ra sự nhầm lẫn, nhưng khi đặt bút viết vào văn bản, nhiều người dè chừng vì không biết lựa chọn từ nào mới đúng với ý muốn truyền tải.

Nên dùng từ nào mới đúng?

TS Nguyễn Huỳnh Lâm - Phó Trưởng khoa Việt Nam học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM cho biết, cả hai cách viết đều đúng, nhưng được dùng trong những trường hợp hoàn toàn khác nhau.

“Dầu sả” - là loại dầu được chiết xuất từ thân và lá cây sả. Từ “sả” trong trường hợp này là danh từ, chỉ loại cây gia vị quen thuộc có mùi thơm đặc trưng. Dầu sả thường xuất hiện trong các sản phẩm tinh dầu, dung dịch đuổi côn trùng, nước xịt thơm phòng, hoặc một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhờ khả năng khử mùi, tạo hương và xua đuổi muỗi.

“Dầu xả” - là sản phẩm chăm sóc tóc được dùng sau khi gội đầu, giúp làm mềm tóc, giảm xơ rối và dễ chải hơn. Từ “xả” mang nghĩa là hành động “xả nước vào tóc” để làm sạch lớp dầu gội còn sót lại và giúp tóc mượt mà hơn. “Dầu xả” được dùng trong trường hợp nói về quá trình gội đầu, chăm sóc và làm sạch tóc.

Hai từ này đều đúng chính tả nếu được sử dụng trong đúng bối cảnh. Vậy nên bạn cần cân nhắc và lựa chọn từ phù hợp với ngữ cảnh để truyền tải đúng ý muốn của bản thân.