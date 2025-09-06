Trăm người xếp hàng chờ mua vàng giá đắt chưa từng có

(VTC News) -

Sáng 6/9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng niêm yết ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn phổ biến ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Như vậy, đây là mức giá đắt nhất lịch sử, xô đổ kỷ lục vừa được lập chiều qua (5/9) là vượt 134 triệu đồng/lượng (vàng miếng) và 129 triệu đồng/lượng (vàng nhẫn).

Đáng chú ý, dù giá vàng rất đắt đỏ và cao hơn giá vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng nhưng lượng người xếp hàng chờ mua vẫn rất đông. Theo khảo sát, trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhiều cửa hàng bị khách quây kín từ sáng đến chiều. Phần lớn đều có nhu cầu mua vàng nhẫn. Tuy nhiên, nhiều người phải thất vọng ra về vì cửa hàng hết vàng nhẫn, chỉ nhận thu mua chứ không còn hàng để bán.

Rất đông khách đến mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu sáng 6/9.

"Sáng nay tôi đến để dự định mua 3 chỉ vàng nhẫn. Dù đến khá sớm nhưng số người chờ đã rất đông. Đến khoảng 10h30, cửa hàng thông báo hết hàng nên tôi quay về. Buổi chiều, tôi tiếp tục tới và vẫn còn nhiều người xếp hàng chờ. Được biết, sáng cửa hàng chỉ bán ra 1 chỉ vàng nhẫn, còn buổi chiều chưa rõ số lượng và cũng không biết khi nào bán ra”, một khách hàng chia sẻ vào thời điểm đầu giờ chiều.

Cũng theo quan sát, rất ít người có ý định bán vàng ra vì tin rằng giá sẽ còn tăng nữa. Trên thực tế, thời gian qua, dù giá vàng thế giới có phiên điều chỉnh giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn tăng, điều này làm nới rộng khoảng cách với giá thế giới lên đến hơn 20 triệu đồng/lượng.

Dòng người xếp hàng dài, tràn xuống dưới lòng đường.

Lý giải về diễn biến trái chiều này, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng phân tích: Ngoài chịu tác động từ thế giới thì thị trường vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng lớn bởi sự mất cân đối cung - cầu. "Chính tình trạng khan hiếm nguồn cung đã tạo áp lực lớn khiến giá vàng trong nước tăng nhanh và mạnh hơn so với quốc tế, nhưng khi giá thế giới giảm, trong nước thường điều chỉnh ít hơn, thậm chí không giảm theo. Thị trường hiện thiếu các biện pháp điều tiết hiệu quả để đảm bảo nguồn cung ổn định trong ngắn hạn", ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, thời gian qua, nguồn cung vàng miếng SJC chủ yếu là do Ngân hàng Nhà nước bán bình ổn, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Trong khi đó do giá vàng ngày càng tăng, người dân không bán ra, có tâm lý găm giữ nên nguồn cung càng khan hiếm. Vì vậy, cơ quan quản lý cần cho các nhà kinh doanh nhập khẩu vàng và chuyển sang vai trò là nhà quản lý, giám sát.

Cửa hàng Phú Quý cũng rất đông khách.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng nêu quan điểm, tâm lý đổ xô đi mua vàng cũng là nguyên nhân khiến giá vàng khó giảm mạnh, dù thế giới có thể giảm. Trong những ngày giá vàng phá đỉnh, người dân vẫn mua. Nhu cầu mua quá cao khiến nhiều cửa hàng có thời điểm "cháy vàng".

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết giá vàng trong nước tăng mạnh và không theo nhịp giá vàng thế giới do nguồn cung vàng miếng khan hiếm. "Nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ cho biết đã hết vàng nhẫn để bán, hoặc chỉ bán với số lượng giới hạn. Trong khi đó, những người từng bán ra khi giá trong nước chưa tăng kịp nay không còn hàng để bán. Lực cung cạn kiệt trong khi lực cầu vẫn duy trì cao, khiến giá bị đẩy lên mạnh mẽ", ông Huân phân tích.

Không ít người phải ra về vì không thể đợi lâu hoặc cửa hàng hết vàng.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng nhận xét, nguồn cung vàng SJC đang khan hiếm, trong khi nhu cầu mua vào tăng nhanh. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới tăng mạnh phản ánh cung cầu lệch pha rõ rệt. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khiến cầu vàng trong nước luôn cao, điều này khiến cho vàng trong nước luôn giữ giá tốt, ngay cả khi vàng thế giới giảm mạnh.

Trong khi đó, sáng nay, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, nhận định việc giá vàng biến động là rất đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường.

"Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường", Thủ tướng đề cập.

Hình ảnh người dân xếp hàng chờ mua vàng tại Hà Nội sáng 6/9:

Nhiều cửa hàng vàng đông khách chờ giao dịch ngay từ đầu giờ sáng.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng khách vẫn kiên nhẫn chờ.

Không ít khách thất vọng khi thấy phải chờ quá lâu hoặc cửa hàng hết vàng.

Dòng người đông đúc tới tận chiều.

Nhân viên trong xe, bảo vệ làm việc hết công suất.

Nhiều lúc nhân viên bảo vệ phải giải thích với khách việc hạn chế bán vàng để khách không phải xếp hàng chờ lâu.