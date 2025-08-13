Mua vàng nhẫn lúc giá đỉnh, người mua lỗ bao nhiêu?

(VTC News) -

Sau khi tăng liên tiếp vào tháng 4/2025, vàng nhẫn đã trải qua một khoảng thời gian gần như không có biến động. Tuy nhiên, 1 tuần trở lại đây, vàng nhẫn tiếp tục xu hướng đi lên khi thiết lập đỉnh mới 120 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, ngày 5/8, giá vàng nhẫn phổ biến ở ngưỡng 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này được giữ đến tận ngày 12/8, sau đó giảm 200.000 đồng/lượng về 119,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 116,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Chị Nguyễn Thị Minh Thủy (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, ngày 7/8, thấy giá vàng nhẫn được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh thời gian tới, vợ chồng chị quyết định rút tiền tiết kiệm để mua 10 chỉ vàng nhẫn với giá 120 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sau đó giá vàng bất ngờ điều chỉnh giảm, đặc biệt giá mua vào giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng khiến chị Thủy lỗ nặng. Theo chị, nếu bán thời điểm hiện tại với giá 116,3 triệu đồng/lượng, vợ chồng chị lỗ tới 3,7 triệu đồng chỉ sau vài ngày.

Mua vàng nhẫn lúc đỉnh, nhiều người lỗ nặng. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, đầu tư vàng là kênh đầu tư dài hạn, không dành cho việc "lướt sóng". Khi giá tăng lên đỉnh thì càng không phải là thời điểm lý tưởng để mua vàng, đặc biệt là kiểu "lướt sóng" vì có nhiều yếu tố rủi ro. Nếu xác định đầu tư dài hạn trên 1 năm, nhà đầu tư có thể mua vàng dần dần, từng phần nhỏ theo kiểu trung bình giá.

Trên thực tế, khi giá vàng tăng, người mua sẽ có tâm lý "xuống tiền" mua theo cảm xúc mà không dựa trên những phân tích mang tính kỹ thuật hay các yếu tố kinh tế. Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư từng rơi vào cảnh thua lỗ nặng vì thiếu kiến thức, kinh nghiệm.

Dù vàng nhẫn vẫn là mặt hàng được các chuyên gia khuyên nên đầu tư dài hạn, nhưng người mua cũng cần hết sức cẩn trọng.

Chuyên gia Trần Duy Phương cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng phải "đu đỉnh".

Giá vàng thế giới đang ở mức cao nhất 2 tuần trở lại đây, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực. Căng thẳng thương mại tiếp diễn và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục hậu thuẫn giá vàng, vì nhu cầu "hầm trú ẩn" vẫn còn lớn.

Bên cạnh đó, khả năng cao là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Thông tin này đã hỗ trợ giá vàng tiếp cận mốc 3.400 USD/ounce.

Ngoài ra, giá vàng được hỗ trợ thêm khi thống kê hằng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên mức cao nhất 1 tháng. Dữ liệu này cho thấy thị trường việc làm của Mỹ đang suy yếu và qua đó củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới.

Nên đầu tư vàng miếng hay vàng nhẫn?

Trước câu hỏi này của nhiều nhà đầu tư, các chuyên gia tư vấn: Cả vàng miếng và vàng nhẫn đều phù hợp với mục đích tích trữ và đầu tư. Tuy nhiên, cả hai loại đều có những ưu, nhược điểm riêng.

Trong đó, ưu điểm của vàng nhẫn là giá sát thị trường, phù hợp với người có vốn nhỏ, tích sản dần theo thời gian. Tuy nhiên, thanh khoản thấp, thường chỉ bán được dễ dàng tại đúng nơi đã mua. Nếu mang sang cửa hàng khác, có thể họ không mua lại hoặc ép giá thấp hơn.

Cùng với đó, chất lượng vàng nhẫn không đồng đều, phụ thuộc vào uy tín của từng cơ sở, nên người mua phải cẩn trọng chọn nơi tin cậy.

Còn vàng miếng có chất lượng tốt hơn so với vàng nhẫn. Bởi khi khai thác, sản xuất, vàng miếng ít bị trộn lẫn nhiều tạp chất. Nó là một miếng vàng đặc ruột, hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99% thích hợp đầu tư dài hạn và dễ dàng mua bán tại các cửa hàng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, giá vàng miếng thường cao hơn vàng thế giới tới hàng triệu đồng mỗi lượng, có thể bị ảnh hưởng khi chính sách quản lý thay đổi.

Do đó, việc lựa chọn đầu tư vàng miếng hay vàng nhẫn cần phải dựa vào mục đích, "khẩu vị" rủi ro của từng người. Tuy vậy, trong giai đoạn này, cả đầu tư vàng miếng và vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh, người mua số lượng nhiều vì thế cần hết sức thận trọng.

Cũng cho ý kiến về vấn đề này, chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định: Hiện nay vàng nhẫn còn được xem như một loại vàng trang sức, trong khi vàng miếng đơn thuần dành cho đầu tư, tích sản. Thông thường, vàng miếng giá trị cao hơn vàng nhẫn, còn vàng nhẫn được giao dịch tự do, không bị khống chế bởi việc bình ổn giá.

Ông Hiếu cho rằng, nếu mục tiêu là đầu tư linh hoạt, mua bán nhanh, hoặc chỉ giữ giá trị nhỏ lẻ, thì vàng nhẫn có thể phù hợp hơn, vì không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động thương hiệu và dễ mua bán với người dân.

Còn nếu nhà đầu tư đặt mục tiêu là giữ vàng dài hạn, an toàn, dễ thanh khoản, nhất là với số vốn lớn thì vàng miếng SJC vẫn là lựa chọn tối ưu.

Tuy nhiên, ông Hiếu nhấn mạnh: “Nhà đầu tư phải luôn có chiến lược đầu tư dài hạn, nên xác định đây là kênh tích lũy tài sản, không nên lướt sóng nếu thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt khi tham gia thị trường vàng phải đặt mục tiêu lợi nhuận và giới hạn lỗ trước khi mua để kiểm soát cảm xúc khi thị trường biến động.

Ngoài ra, không nên “bỏ trứng vào cùng một rổ”, nên đa dạng hóa danh mục, kết hợp giữa vàng, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và chứng khoán để giảm thiểu rủi ro”.