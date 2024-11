Trăm nghìn người 'cháy' tài khoản khi Bitcoin phá đỉnh

Ngoài các lệnh giao ngay (spot), tiền số còn có hình thức giao dịch đòn bẩy trên thị trường tương lai (future). Họ sử dụng các lệnh Long (dự báo tăng), Short (dự báo giảm) trên biến động giá của các đồng tiền số. Đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi kho, ngay cả khi thị trường tăng trưởng.

Nhiều nhà đầu tư thua lỗ khi Bitcoin tăng. (Ảnh: StormGain)

Cụ thể, trong ngày 21/11, Bitcoin tăng mạnh lên mốc 97.500 USD/đồng, phá mọi kỷ lục về giá từng được xác lập. Nếu lấy mốc một năm, tiền số lớn nhất thế giới đã tăng 160%, đem về lợi nhuận lớn cho người mua sớm. Tuy nhiên, cũng có hàng trăm nghìn nhà đầu tư chịu thua lỗ khi Bitcoin lên giá. Đó là nhóm “đặt cược” vào xu hướng giảm trên thị trường phái sinh.

Theo Coinglass trong 24h qua, có hơn 400 triệu USD của người chơi future đã “bốc hơi” trên các sàn giao dịch. Số lượng người chơi thua lỗ được thống kê vào khoảng 160.000. Trong đó, lệnh bị cháy lớn nhất trị giá 4,6 triệu USD, dựa trên cặp ETH-BTC trên sàn Binance.

Đồng tiền số gây thiệt hại lớn nhất là BTC với 114 triệu USD thua lỗ, chủ yếu đến từ người đặt lệnh dự báo giảm. Trong khi đó, phần còn lại của thị trường lại đi theo hướng ngược lại. Những người đánh lệnh tăng cho ETH, XRP, DOGE lại là người mất tiền.

Trong bối cảnh thị trường biến động, lượng tài sản đổ vào hình thức future vẫn ở mức cao. Dữ liệu cho thấy có hơn 120 tỷ USD khối lượng giao dịch phái sinh được ghi nhận trên các sàn trong 24h gần nhất.

Tổng tài sản bị cháy trên thị trường tiền số phái sinh lên đến hơn 400 triệu USD. (Ảnh: CoinGlass)

Tuy nhiên theo bảng dự đoán của Coinglass, đa số nhà đầu tư đang không lạc quan với diễn biến giá trong ngắn hạn của Bitcoin. Quá nửa người tham gia bình chọn cho rằng BTC sẽ đi xuống.

Reuters cho rằng đợt tăng giá mới nhất này là phản ứng của thị trường sau khi có tin công ty mạng xã hội của Donald Trump đang đàm phán để mua lại sàn giao dịch tiền số Bakkt.

Cụ thể, tờ Financial Times cho biết Trump Media and Technology Group, công ty điều hành mạng xã hội Truth Social, sắp hoàn tất việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của Bakkt với sự hỗ trợ từ công ty ICE, thuộc chủ sở hữu của Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Thông tin này tiếp tục làm tăng kỳ vọng về một chế độ thân thiện với tiền số dưới chính quyền sắp tới của ông Trump.