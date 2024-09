TP.HCM yêu cầu khẩn trương khắc phục bất cập ở BOT Phú Hữu

(VTC News) -

Ngày 17/9, BOT Phú Hữu ở TP Thủ Đức chính thức hoạt động, tuy nhiên người dân và một số doanh doanh không đồng tình cho rằng cần có chính sách miễn giảm phù hợp.

Trạm BOT Phú Hữu (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Theo người dân, đường Nguyễn Thị Tư nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu hư hỏng, mất an toàn giao thông. Trong ngày đầu thu phí, tình trạng giao thông qua BOT Phú Hữu bị ùn ứ.

Liên quan đến những bất cập tại BOT Phú Hữu, Sở GTVT TP.HCM đề nghị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (chủ đầu tư) khẩn trương khắc phục toàn bộ các bất cập hạ tầng trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, báo cáo kết quả thực hiện về sở trước ngày 25/9.

Đồng thời, Sở này yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm phản hồi đơn kiến nghị của các tổ chức và người dân liên quan đến việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại BOT Phú Hữu; bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố trên tuyến đường.

Giao thông ùn ứ trong ngày đầu trạm BOT Phú Hữu (TP Thủ Đức) thu phí do một số người dân bức xúc, không đồng tình.

Bên cạnh đó, Sở GTVT yêu cầu UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh, trật tự trong quá trình thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ; giao Công an TP.HCM chỉ đạo, tăng cường lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trạm BOT Phú Hữu.

Sở cũng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM bố trí người theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, cập nhật số liệu phương tiện lưu thông ra vào các cảng qua BOT Phú Hữu trước và sau thu phí.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, từ 0h ngày 17/9, trạm BOT Phú Hữu thu phí các phương tiện lưu thông ra, vào cảng Phú Hữu, mức vé thu từ 14.000 đồng đến 110.000 đồng/lượt, nhằm mục đích hoàn vốn dự án xây đường nối Nguyễn Duy Trinh vào Tân cảng Phú Hữu.

Dự án đường nối Nguyễn Duy Trinh vào Khu Công nghiệp Phú Hữu được TP.HCM ký hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) vào năm 2012. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 461 tỷ đồng với quy mô xây tuyến đường dài khoảng 2,6 km, rộng 30 m.

Mức thu phí được chủ đầu tư thu theo 3 giai đoạn, cụ thể: Giai đoạn 1 từ ngày 17/9 đến ngày 31/12 (thuế giá trị gia tăng 8%); Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2025 đến ngày 16/9/2025 (thuế giá trị gia tăng 10%); Giai đoạn 3 từ ngày 17/9/2025 trở đi, biểu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sẽ áp dụng theo Điều 1 của Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 08/3 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Trong đó, mức giá thu trong giai đoạn 1 - giai đoạn đầu tiên, có mức từ 14.000 đồng – 110.000 đồng/ lượt, sau đó mức giá phí sẽ tăng dần theo thời gian.