TP.HCM chuẩn bị nhiều phương án cho ngày bầu cử, bỏ phiếu theo khung giờ

Tại cuộc họp giao ban báo chí sáng 6/3, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Thành phố đang đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, sẽ phát hành một clip hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu.

Hơn 4.000 cử tri làm nhiệm vụ đặc biệt của TP.HCM đã đi bỏ phiếu sớm ngày 26/2.

Đoạn clip dài khoảng 4 phút, giới thiệu trình tự các bước khi cử tri đến điểm bầu cử, từ khâu tiếp đón, kiểm tra thẻ cử tri, cách ghi phiếu, bỏ phiếu đúng quy định đến các bước hoàn tất sau khi bỏ phiếu.

Đối với những điểm bỏ phiếu có số lượng cử tri đông, các tổ bầu cử sẽ xây dựng phương án phân luồng theo từng khung giờ, để tạo thuận lợi cho người dân tham gia bỏ phiếu, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng lúc.

Cũng theo ông Phong, mỗi điểm bỏ phiếu có thể phục vụ tối đa khoảng 4.000 cử tri, việc vận động người dân đi bầu theo khung giờ phù hợp sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và tránh ùn ứ. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri cũng được triển khai nghiêm túc. TP.HCM thực hiện rà soát, cập nhật danh sách thường xuyên đến trước 24 giờ của ngày bầu cử, nhằm bảo đảm không bỏ sót cử tri.

"TP.HCM đặc biệt chú trọng các khu công nghiệp, khu vực có đông người tạm trú, cũng như những địa điểm đặc thù như bệnh viện, trại giam và cơ sở giáo dưỡng", ông Phong cho biết.

TP.HCM dự kiến phân luồn bỏ phiếu theo khung giờ, để thuận lợi cho cử tri các khu vực đông người.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM cũng đã xây dựng 3 phương án dự phòng trọng yếu để đảm bảo chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử, gồm phương án phòng chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai và các sự cố phát sinh; phương án bảo đảm cung cấp điện liên tục; phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian bầu cử.

Song song đó, việc kiểm tra, giám sát được triển khai với hơn 20 đoàn và tổ công tác, tập trung vào các nội dung như niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị nhân sự cho các ban và tổ bầu cử nhằm hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức.

Thành phố cũng xây dựng các kịch bản ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi, như mưa lớn kéo dài để bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra thông suốt, an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Phong cho biết hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, chưa phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp. Các phương án tổ chức tại địa phương đang tiếp tục được hoàn thiện, nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026, nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Công tác tiếp xúc cử tri tại các phường xã của TP.HCM được thực hiện từ ngày 3-13/3.

Trong đợt cao điểm, Công an TP.HCM thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra việc triển khai tại các địa phương, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nếu có.

Công an các phường, xã cùng các phòng nghiệp vụ cũng chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu.

Các phương án được xây dựng tập trung vào những nội dung người dân quan tâm, như phòng cháy chữa cháy tại điểm bầu cử, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngày bầu cử, đồng thời dự báo các khu vực có nguy cơ phát sinh phức tạp để chủ động phương án xử lý.

Lực lượng công an cũng rà soát, quản lý các diện đối tượng nhằm phòng ngừa từ sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

"Đến nay chưa ghi nhận vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Các lực lượng đã sẵn sàng phương án để bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử sắp tới", đại diện Công an TP.HCM cho biết.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, nhiệm vụ trọng tâm của các phường xã hiện nay là tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đặc biệt theo dõi sát các biến động về nhân khẩu.

TP.HCM có 42 đơn vị bầu cử, với tổng số đại biểu HĐND được bầu là 125 người,

Các địa phương tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin đối với các trường hợp tạm trú, tạm vắng, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng đặc thù khác; bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không trùng lặp và không bỏ sót theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM yêu cầu các phường xã hoàn thành việc phát thẻ cử tri trong thời gian từ ngày 5 đến 12/3; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, biểu mẫu và nhân lực phục vụ bầu cử.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức từ ngày 2 - 13/3. Ngày 15/3, cử tri toàn Thành phố đi bầu cử.