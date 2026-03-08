Băng rừng, vượt thác Tam Lu đi bầu cử sớm ở xã Trường Sơn, Quảng Trị

3 bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm, do tại đây chưa có đường giao thông thuận lợi, chưa có sóng điện thoại và thiếu điện chiếu sáng.

Các thành viên trong Tổ bầu cử vượt thác Tam Lu vào 2 bản Hôi Rấy, Nước Đắng, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Các bản làng này nằm cách biệt giữa núi rừng, điều kiện đi lại khó khăn. Trước đó, mọi công tác chuẩn bị đã được địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội của cử tri.

Để đến các điểm bỏ phiếu tại bản Hôi Rấy và Nước Đắng, phương tiện duy nhất là thuyền máy vượt sông và thác Tam Lu gập ghềnh, chảy xiết. Trong khi đó, bản Dốc Mây có đường bộ xuyên rừng nhưng việc đi lại vẫn rất vất vả. Địa hình phức tạp khiến việc vận chuyển vật tư, trang thiết bị phục vụ bầu cử gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, với sự chủ động của chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên quan, các điểm bầu cử sớm chuẩn bị đầy đủ, trang trí khang trang, đảm bảo đúng quy định.

Từ sáng sớm bà con Vân Kiều ở xa đã đi đò, vượt sông để kịp đến điểm bỏ phiếu số 16 ở bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn. Đến nơi, bà con tranh thủ tìm hiểu, đọc lại thông tin về các ứng cử viên, lựa chọn đại biểu có đủ đức và tài, tâm huyết với bà con nơi biên giới.

Chị Hồ Thị Mau, 36 tuổi, ở bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn hồ hởi nói, không khí tại nơi bầu cử rất vui, đúng nghĩa ngày hội của cử tri, từ sớm trưởng bản đã bật loa thông báo, nhắc nhở bà con đi bầu cử đúng giờ quy định.

“Hôm nay, cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử, tôi rất phấn khởi, vui vì được đi bầu cử và lựa chọn ra người đại biểu có tâm, có tài và quan tâm đến bà con. Mong muốn đại biểu trúng cử quan tâm thực hiện chương trình hành động của mình và thực hiện lời hứa với bà con, mong cho bà con thôn bản bớt khổ”, chị Mau chia sẻ.

Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, xã Trường Sơn đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, phối hợp cùng các tổ bầu cử triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn, 3 điểm bầu cử sớm tại bản Hôi Rấy, bản Nước Đắng và bản Dốc Mây, có tổng cộng 240 cử tri tham gia bầu cử, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều. Vì đặc thù không có điện lưới, không có sóng điện thoại, việc tuyên truyền được thực hiện bằng cách đi từng nhà dân và sử dụng hệ thống loa truyền thanh để thông tin đến bà con.

Bà con Vân Kiều ở bản Hôi Rấy đi bầu cử sớm.

Ông Hồ Ba, Trưởng bản Hôi Rấy cho biết, vì bản chưa có sóng điện thoại, nhưng cán bộ ở trung tâm xã đã nhiều lần vượt thác ghềnh để đến từng nhà thông báo cho bà con về lịch bầu cử sớm.

“Thông báo cho bà con đi bầu cử tại nhà văn hóa của bản, trong ngày bầu cử, bà con đi rất đông đủ và lựa chọn đại biểu xứng đáng, quan tâm đến bà con để có điện, đường, trường, trạm và con em được học hành”, ông Hồ Ba cho biết.

Để công tác bầu cử sớm đạt kết quả tốt, xã Trường Sơn đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã và Đồn Biên phòng Làng Mô trực tiếp bám địa bàn, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Công tác bầu cử sớm được tổ chức đảm bảo đúng quy định.

Tại các khu vực bỏ phiếu đều treo Quốc kỳ, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vị trí trung tâm; bố trí bàn Tổ bầu cử, bàn phát phiếu, bàn viết phiếu khoa học, hợp lý; hòm phiếu chính đặt ở vị trí dễ quan sát, đảm bảo an toàn; có buồng viết phiếu kín, đảm bảo bí mật lá phiếu; có nội quy phòng bỏ phiếu, sơ đồ hướng dẫn cử tri; có khu vực riêng cho người khuyết tật, người cao tuổi.

Ông Hoàng Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, Trưởng ban Bầu cử đơn vị bầu cử số 4 xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị thông tin: “Thông qua việc bầu cử sớm, chúng tôi đánh giá rất thành công. Các tổ tập trung chuẩn bị rất chu đáo từ việc tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, bà con tham gia rất đầy đủ. Từ những kết quả này, chúng tôi sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 15/3 sắp tới tốt hơn, thành công hơn”.

* Những hình ảnh bầu cử sớm ở một số khu vực của Quảng Trị

Cử tri đi đò đến điểm bầu cử sớm tại bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu bầu.

Cử tri được thành viên tổ phục vụ bầu cử hướng dẫn quy trình.

Các cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri lựa chọn các đại biểu trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu.