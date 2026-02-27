TP.HCM yêu cầu cán bộ chuyển trạng thái từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo bứt phá

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi họp chiều 27/2 về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế thành phố có nhiều khởi sắc ngay đầu năm, đặc biệt, doanh thu thương mại, dịch vụ du lịch tăng cao.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, số lượng khách đến TP.HCM tăng đột biến, doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, lần đầu tiên, nhiều chỉ số của TP.HCM tăng trưởng mạnh ngay trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán.

Theo ông Được, với quy mô kinh tế lớn, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là thách thức lớn, nhưng khó đến mấy cũng phải làm cho được và TP.HCM có dư địa để thực hiện mục tiêu này.

Thành phố sẽ tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đạt được mức tăng trưởng, bao gồm động lực truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh đầu tư công và xuất khẩu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; chuyển đổi số hiệu quả trong từng ngành, từng lĩnh vực. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các hồ sơ, dự án.

Việc xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tại Thủ Đức là bước đi quan trọng, hướng tới mô hình “một cửa liên thông” hiện đại, đã giảm tối đa chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Các sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu cũng chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, chuyên nghiệp, tăng sức hút với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi cán bộ công chức chuyển trạng thái, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo bứt phá để tăng trưởng, phát triển.

Ông Được khẳng định yếu tố giúp TP.HCM phát triển bền vững là cải cách thủ tục hành chính và tận dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Nhiều siêu dự án, dự án chiến lược ở TP.HCM gần đây được tiếp nhận đầu tư trong thời gian rất ngắn, chỉ 1-2 tháng, không phải tính theo năm khiến nhà đầu tư lo ngại như trước đây.

"Với sự thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị theo hiệu quả và rủi ro, thái độ và trách nhiệm của lãnh đạo các sở, địa phương đã tích cực hơn, đã giúp nhiều nhà đầu tư quay trở lại thành phố", ông Được cho biết.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhấn mạnh, tháng 3 là tháng cuối của quý I, là quý khởi đầu của năm mới, TP.HCM làm tốt sẽ tạo đà để thực hiện cho các quý tiếp theo. Ông đề nghị lãnh đạo cơ quan, đơn vị từ nay chấm dứt báo cáo hình thức, nói chung chung, lý thuyết, mà phải đi vào cụ thể, thực chất.

Nhiều dự án đầu tư lớn được TP.HCM ký kết ngay trong tháng đầu năm mới.

Tuyệt đối chấm dứt việc cử người đi họp thay, mời họp sai người. Toàn bộ hệ thống chính trị tham dự bất kỳ cuộc họp nào, từ thành phố đến sở ngành, địa phương phải tuân thủ đúng quy định về thành phần dự họp, người đi họp phải nắm rõ nội dung, không phải đi họp “cho có tụ”, phát biểu không đúng làm doanh nghiệp phiền lòng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố.

“Mỗi cán bộ thực sự là một động cơ tăng trưởng, dám nghĩ, dám làm, không còn sợ trách nhiệm. Tôi kêu đoàn kết đồng lòng, hành động quyết liệt ngay đầu năm.

Tinh thần là phải chuyển trạng thái, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo bứt phá để tăng trưởng, phát triển. Cán bộ công chức không phải làm để hoàn thành nhiệm vụ, mà làm để tạo kỳ tích, tạo dấu ấn cho tăng trưởng 2 con số. Để TP.HCM xứng đáng trở thành đầu tàu kinh tế, là thành phố đáng sống...”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Tết với nhiều hoạt động đầu tư, hỗ trợ ý nghĩa, tất cả thực hiện bằng vốn xã hội hóa.

Ông cũng cho biết tín hiệu đáng mừng là chuyến khảo sát thực tế nhân dịp đầu xuân, các doanh nghiệp đều có tâm lý muốn mở rộng đầu tư mới. Đi thăm Tân cảng Sài Gòn, lãnh đạo TP.HCM rất hào hứng với khí thế làm việc đầu năm tấp nập, "kẹt xe từ cầu cảng xuống" khi tàu vào bốc dở hàng liên tục.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM hoàn thiện kế hoạch về tăng trưởng 2 con số của Thành phố gửi các chuyên gia, ban tư vấn chiến lược phản biện, hoàn thiện, để Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kịp thời.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân được chuẩn bị chu đáo, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thành phố đã bố trí mức kinh phí cao nhất từ trước đến nay, với hơn 2.123 tỷ đồng để chăm lo cho trên 1,15 triệu lượt người. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ phong phú, sôi nổi được tổ chức rộng khắp thành phố, qua đó người dân trên địa bàn thành phố đều đón Tết trong không khí ấm áp, vui vẻ.