Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, bứt phá

Nội dung được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu tại Hội nghị của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP.HCM ngày 14/1.

Theo Chủ tịch TP.HCM, Thành phố đang tập trung chuyển mạnh từ giai đoạn tạo nền tảng sang giai đoạn tạo giá trị và năng lực phát triển mới, coi đây là động lực trung tâm của tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế, chính sách mang tính đột phá, chủ động đề xuất Trung ương cho phép thí điểm các mô hình, chính sách mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, kinh tế số và đô thị thông minh.

Sau sáp nhập, TP.HCM đang phát triển theo tư duy đa cực, siêu kết nối, trong đó vừa phát triển tại TP.HCM, vừa phát triển tại các khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 15/1, Thành phố đã phê duyệt đề án Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Đề án có nhiều cơ chế để thu hút các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước, góp phần thực hiện nghị quyết đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt - là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025–2030.

Đây cũng là thời điểm then chốt để TP.HCM tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57, Đề án 204 và Đề án 06, với yêu cầu vừa kế thừa thành quả đã đạt được, vừa đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, cách làm quyết liệt hơn và hướng tới hiệu quả thực chất hơn.

Thành phố xác định khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho tăng trưởng nhanh và bền vững, đóng vai trò dẫn dắt trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng sống của người dân.

TP.HCM có tâm thế hoàn toàn mới - tâm thế của sự sẵn sàng, chủ động và tinh thần bứt phá mạnh mẽ bước vào năm 2026.

Song song đó, Thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển xã hội số, gắn chặt việc triển khai Đề án 06 với phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số, không ai bị bỏ lại phía sau.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nói thêm, 2026 không chỉ là năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới, với những tầm nhìn chiến lược, mà còn là năm TP.HCM chứng kiến sức sống mới từ các không gian phát triển đột phá sau sáp nhập và các mô hình quản trị đô thị hai cấp hiện đại, nhân văn.

"Bước vào năm 2026, TP.HCM có một tâm thế hoàn toàn mới - tâm thế của sự sẵn sàng, chủ động và tinh thần bứt phá mạnh mẽ. TP.HCM được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh tầm cỡ quốc tế

Những nỗ lực bền bỉ trong năm 2025 đã tạo nền tảng vững chắc, kết tinh thành những giá trị thực chất, với một chính quyền số vận hành thông suốt, một xã hội số năng động và một nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ", ông Được khẳng định.

Chuyển mạnh từ "tư duy quản lý" sang "tư duy kiến tạo phát triển

Báo cáo khái quát về công tác thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cho biết năm 2025 được xác định là cột mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của TP.HCM. Thành phố chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong một không gian phát triển mới.

Việc triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả then chốt, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57 tại TP.HCM. TP.HCM đã chuyển mạnh từ "tư duy quản lý" sang "tư duy kiến tạo phát triển"; lấy kết quả, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chủ yếu.

Nghị quyết 57 không dừng lại ở khẩu hiệu mà tạo chuyển biến cụ thể trong cách tiếp cận chính sách, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh liên thông và chia sẻ dữ liệu.

Ông Được cho rằng Nghị quyết đã khẳng định vai trò là khung định hướng chiến lược, giúp thành phố từng bước hình thành mô hình phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu, tạo tiền đề quan trọng để bước sang giai đoạn phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ 2025-2030.

2 tuần vận hành Trung tâm hành chính công đã mang lại hiệu quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính của TP.HCM.

Còn Đề án 204 triển khai trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Thành phố đã từng bước hình thành cơ chế điều phối, giám sát thống nhất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Đề án 06 tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong xây dựng Chính quyền số và xã hội số của Thành phố. Kết quả nổi bật thể hiện ở mức độ số hóa sâu rộng và thực chất trong giải quyết thủ tục hành chính, với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt trên 80%, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hạn ở mức cao, đặc biệt tại cấp xã.

Việc đẩy mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID và App công dân số đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực. Các mô hình sáng tạo như “Trạm Công dân số”, “Robot – Kiosk AI phục vụ hành chính công” giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, giảm thời gian, chi phí và nâng cao mức độ hài lòng.

Phát biểu tại Hội nghị Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nội dung rất quan trọng để thực hiện hiệu năng, hiệu quả công việc, là con đường ngắn nhất đi đến tương lai tươi sáng.

TP.HCM sẽ dành tới 4,16% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ, riêng năm 2026 là hơn 12.700 tỷ đồng.

Bí thư Trần Lưu Quang cho hay, 2026 sẽ là năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, để có kết quả thật, và đề nghị cơ quan chức năng tin tưởng vào các nhà khoa học, tin doanh nghiệp và tin các nhà khởi nghiệp, để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.