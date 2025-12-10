Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ viết tiếp chương mới cho phát triển bền vững

(VTC News) -

Nghị quyết 98 sửa đổi là công cụ để TP.HCM phát triển vượt bậc

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa ngày 10/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết nếu được Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung, thành phố sẽ triển khai ngay các cơ chế, chính sách mới, nhằm tạo bước đột phá phát triển, trước mắt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TP.HCM sẽ viết tiếp những chương mới cho phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc sửa đổi Nghị quyết 98 là cực kỳ quan trọng, đáp ứng kỳ vọng lớn của nhà đầu tư. Đơn cử trong công tác quy hoạch, trước đây để triển khai một dự án, thành phố phải trải qua nhiều bước như lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch phân khu, rồi đến quy hoạch chi tiết, gây cồng kềnh và mất nhiều thời gian.

Nếu cơ chế đặc thù được thông qua, chỉ cần thực hiện quy hoạch chi tiết, từ đó rút ngắn đáng kể thủ tục, giảm chậm trễ và tránh bỏ lỡ cơ hội thu hút nhà đầu tư.

"Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung sẽ là công cụ mạnh mẽ để thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Lãnh đạo TP đặt quyết tâm, nếu được quốc hội thông qua sửa đổi Nghị quyết 98, thì trong năm sau quy hoạch tổng thể TP.HCM mới sẽ làm xong, nhằm thu hút đầu tư, góp phần để thành phố tăng trưởng như kỳ vọng", ông Được nói.

Năm 2026, TP.HCM đề xuất chủ đề: “Khai thông thể chế - Giải phóng nguồn lực - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ - Tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố”.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, chủ đề này thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, thúc đẩy mô hình phát triển mới, khai mở các nguồn lực, đồng thời xây dựng bộ máy hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10%.

Thành phố xác định mục tiêu cao nhất trong năm 2026 là “tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được” trong phương thức quản trị, trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Năm 2026, TP.HCM đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho phát triển. Mục tiêu đảm bảo GRDP tăng trưởng 2 con số.

Nền kinh tế được cơ cấu lại, xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP.

Không gian phát triển cũng được kiến trúc lại theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối.

"TP.HCM đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều thời cơ lớn, nhưng cũng nhiều thách thức chưa từng có. Trách nhiệm của chúng ta là biến thách thức thành động lực, biến niềm tin thành thành quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục đi trên con đường đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng trí tuệ và sức mạnh của hơn 14 triệu người dân Thành phố. Mỗi quyết định được ban hành hôm nay sẽ là nền tảng cho sự phát triển ngày mai; mỗi nỗ lực hôm nay sẽ tạo thêm niềm tin cho Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thành phố xin cam kết sẽ hành động quyết liệt - hiệu quả, không né tránh, không trì hoãn, không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung. Tôi tin tưởng rằng TP.HCM sẽ viết tiếp những trang mới cho sự phát triển bền vững", ông Được khẳng định.

Năm 2025 được xem là giai đoạn “thử lửa”

Giải trình làm rõ một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết năm 2025 là giai đoạn được xem là “thử lửa” đối với năng lực quản trị của TP.HCM mới.

Những ngày đầu TP.HCM vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, với “gam màu sáng” chủ đạo. GRDP ước tăng 8,03%, quy mô gần 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD.

Đến ngày 8/12, thu ngân sách đạt 720.580 tỷ đồng, tương đương 107,3% dự toán Trung ương giao. TP.HCM đặt mục tiêu đến hết năm 2025, tổng thu đạt 800.000 tỷ đồng, vượt 20% chỉ tiêu và chiếm khoảng 1/3 ngân sách toàn quốc.

11 tháng có 59.750 doanh nghiệp thành lập mới với hơn 2,06 triệu tỷ đồng vốn đăng ký; thu hút 8,9 tỷ USD FDI, tăng hơn 30% so cùng kỳ.

Đáng chú ý là tinh thần “không để hồ sơ nằm chờ”, nhiều dự án, công trình lớn được tái khởi động trở lại khi các sở, ngành quyết liệt gỡ vướng. TP.HCM đã tháo gỡ 80% các dự án khó khăn, vướng mắc, với 670 dự án, giải phóng hơn 804 nghìn tỷ đồng, với quy mô 16.200 ha, góp phần tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất đến 269% so với cùng kỳ.

Ông Được nói những kết quả này không phải đến từ may mắn. Đó là thành quả của sự chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực vượt bậc của hệ thống chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân.

Một loạt dự án, công trình sẽ xây dựng, vận hành từ năm 2026, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.

"Tuy nhiên, chúng tôi không tự bằng lòng. Thành phố nhìn nhận rõ những hạn chế, yếu kém, đó là giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; các tồn tại hạn chế đã được Tổng Bí thư chỉ ra về tình trạng kẹt xe, môi trường, ngập nước, giải quyết vấn đề trật tự an toàn xã hội. Đây là những vấn đề Thành phố thẳng thắn nhìn nhận, đối diện và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới", ông Được nói.

3 nghị quyết sẽ được triển khai hiệu quả năm tới là Nghị quyết số 98 sửa đổi với các cơ chế vượt trội, đủ hấp dẫn sẽ được triển khai hiệu quả để thu hút các dự án chiến lược, các nhà đầu tư chiến lược. Nghị quyết số 222 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM; Nghị quyết số 188 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.