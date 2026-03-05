TP.HCM xử lý gần 600 trường hợp liên quan đến vi phạm TTATGT đường sắt

(VTC News) -

Tại Cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 5/3, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM đã cung cấp những thông tin về vi phạm TTATGT đường sắt từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, từ ngày 15/12/2025 đến nay, đã xử lý gần 600 trường hợp liên quan đến vi phạm TTATGT đường sắt, trong đó đã xử lý hơn 300 trường hợp qua dịch vụ công, trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, CATP còn ghi nhận hơn 300 trường hợp xử phạt qua hình ảnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cung cấp thông tin tại buổi Họp báo.

Bên cạnh đó, chỉ xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt, so với cùng kỳ không tăng không giảm về số vụ, số người người chết, số người bị thương.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết, Công an TP. HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt, đặc biệt là trong công tác phối hợp xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền địa phương thống kê, lập danh sách các vị trí vi phạm, trong đó tập trung chủ yếu ở các khu vực dân cư đông đúc, hành lang bị lấn chiếm để xây dựng, kinh doanh, buôn bán và mở lối đi dân sinh trái phép

"Các lỗi vi phạm chủ yếu là người dân tự ý cắt, phá hàng rào bảo vệ hành lang đường sắt tạo lối đi trái phép; lấn chiếm phạm vi đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường sắt để trồng cây, phơi đồ...; tự ý xây dựng công trình kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt", Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an cấp xã có tuyến đường sắt đi qua và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực đường ngang, như: dừng, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường sắt; vượt đường ngang khi cần chắn chưa hạ, đang hạ hoặc đã hạ hoàn toàn…

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các bãi trông giữ xe trái phép, hoạt động buôn bán, họp chợ, xây dựng trái phép xâm phạm công trình và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương để tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân sinh sống ven đường sắt. Hình thức tuyên truyền đa dạng, từ phát thanh phường, loa lưu động, phát tờ rơi, treo băng rôn, pano… đến việc lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức người dân về đảm bảo an toàn và giữ gìn hành lang giao thông đường sắt.

Đối với các trường hợp vi phạm đã được nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm, cần kiên quyết xử lý bằng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tăng nặng chế tài xử phạt đối với các hành vi cố tình vi phạm, nhất là tại các điểm vi phạm kéo dài, tái diễn nhiều lần.

Công an thành phố đề xuất lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có lưu lượng lớn, thường xuyên có người dân đi lại hoặc vi phạm.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị ngành đường sắt kiểm tra, khảo sát các bất cập về hạ tầng dọc tuyến đường sắt, đặc biệt các vị trí, các đoạn hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt bị xuống cấp, hư hỏng…kịp thời ,khắc phục sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho hoạt động đường sắt trên địa bàn.